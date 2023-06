DJ BDI-Präsident: Politik muss Strukturreformen systematisch angehen

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI), Siegfried Russwurm, hat die Bundesregierung dringend aufgefordert, Strukturreformen für den Wirtschaftsstandort Deutschland auf den Weg zu bringen. "Die Sicht auf die Realitäten gibt Anlass zu großen Sorgen", sagte Russwurm in seiner Rede zur Eröffnung des Tages der Industrie in Berlin. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) habe von einem neuen Wirtschaftswunder gesprochen. "Wir sehen das Land vor einem Berg neuer Herausforderungen", betonte Russwurm. Unter anderem mahnte er dringend ein "abgestimmtes Konzept" zu einem Industriestrompreis an. "Strom muss für die Industrie relativ zu Gas günstiger werden", forderte der BDI-Präsident.

"Der BDI erwartet zügig ein konkret umsetzbares Konzept der Bundesregierung, das dauerhaft eine sichere Versorgung mit Strom zu international wettbewerbsfähigen Kosten gewährleistet." Die vielen staatlich induzierten Belastungen wie Steuern, Umlagen und Netzentgelte müssten reduziert werden, um Strom attraktiver zu machen als fossile Energieträger. Dringend notwendig sei auch, die erforderliche Infrastruktur aufzubauen und das Stromangebot zu erweitern. Das Delta zwischen Ambition und Umsetzungspraxis werde täglich größer. Auch sei unter anderem der Infrastrukturaufbau "eine noch unbewältigte Baustelle", hob er hervor.

"Die Politik muss Strukturreformen systematisch anpacken", mahnte der BDI-Präsident. Deutschland habe "eine lange Agenda". Wer glaube, die Energiewende könne zur Keimzelle eines neuen Wirtschaftswunders werden, unterschätze, dass die Investitionen zu einem großen Teil nur einen bestehenden Kapitalstock ersetzten, und noch dazu größtenteils mit deutlich höheren Kosten. "Zusätzliches wirtschaftliches Wachstum bringt uns das erst einmal nicht. Ein wirtschaftlicher Aufschwung kommt nicht von allein", sagte Russwurm, dessen Verband für 2023 nach seinen Angaben ein Nullwachstum beim Bruttoinlandsprodukt erwartet.

Der BDI-Präsident betonte zudem die Komplexität der deutsch-chinesischen Beziehungen. Mit Blick auf die anstehenden Regierungskonsultationen sagte er: "Ein Decoupling von China wäre unrealistisch und schädlich. Was wir brauchen, ist ein entschlossenes Derisking." Die Unternehmen seien intensiv dabei, ihre Absatz- und Beschaffungsmärkte strategisch zu diversifizieren und neue Partnerschaften aufzubauen. China sei gleichzeitig systemischer Rivale sowie ökonomischer und technologischer Wettbewerber. Zwangsläufig sei das Land aber auch ein unverzichtbarer Partner im Kampf gegen den Klimawandel. Ziel müsse eine Balance aller drei Dimensionen sein. "Wir brauchen den Dialog mit China zum Klimaschutz und auch zu Handels- und Investitionsbeziehungen", sagte Russwurm.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/mgo

(END) Dow Jones Newswires

June 19, 2023 07:44 ET (11:44 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.