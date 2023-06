DJ Cosco-Einstieg bei Containerterminal im Hamburger Hafen ist fix

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Einstieg des chinesischen Staatsreedereikonzerns Cosco beim Containerterminal Tollerort (CTT) im Hamburger Hafen ist in trockenen Tüchern. Der Hafenbetreiber HHLA und die Cosco Shipping Ports Limited haben am Montag die Verträge zum Erwerb einer Minderheitsbeteiligung von 24,99 Prozent an CTT durch Cosco unterzeichnet, wie die Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) mitteilte. Die Zusammenarbeit beider Partner werde die Position der Freien und Hansestadt Hamburg als Logistik-Hub im Nord- und Ostseeraum sowie der Industrienation Deutschland stärken. China sei der größte Handelspartner Deutschlands.

Der Einstieg eines chinesischen Staatskonzerns bei einem deutschen Hafenterminal war zuvor von Politikern scharf kritisiert worden. Weil es sich um kritische Infrastruktur handelt, wurde eine staatliche Investitionsprüfung eingeleitet, die inzwischen abgeschlossen ist. Die Bundesregierung erlaubte das Geschäft schließlich im Mai.

June 19, 2023

