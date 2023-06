PEKING (dpa-AFX) - China und die USA sind sich nach Worten von US-Außenminister Antony Blinken einig, dass ihre angeschlagenen Beziehungen stabilisiert werden müssen. Zum Abschluss seiner Gespräche in Peking sagte Blinken am Montag vor Journalisten, er habe betont, dass direkter Umgang und anhaltende Kommunikation der beste Weg seien, "um verantwortlich mit Differenzen umzugehen und sicherzustellen, dass Wettbewerb nicht in Konflikt abdreht".

China habe sich aber weiter geweigert, Kanäle für Krisenkommunikation und Militärkontakte einzurichten, was er mehrfach während seiner Gespräche angemahnt habe. "Bis zu diesem Moment ist China nicht bereit, damit voranzugehen", sagte Blinken. Bei seinem zweitägigen Besuch war der US-Außenminister von Staats- und Parteichef Xi Jinping empfangen worden und hatte Gespräche mit dem obersten Außenpolitiker Wang Yi sowie mit Außenminister Qin Gang geführt./lw/DP/ngu