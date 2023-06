Die Finanzierung der Serie A2 dient der Expansion von DTE, um die Metallproduktion und -verarbeitung mit der bahnbrechenden LP-LIBS-Technologie zu optimieren

DTE (www.dte.ai), ein führender Innovator im Bereich der Entscheidungsfindung für die Metallproduktions- und -verarbeitungsindustrie, freut sich, den erfolgreichen Abschluss einer Serie-A2-Finanzierungsrunde in Höhe von 10 Millionen US-Dollar bekannt zu geben. Mit der Finanzierung will das Unternehmen Innovationen beschleunigen und seine Reichweite vergrößern. An der Kapitalerhöhung beteiligen sich neben den bestehenden Investoren Chrysalix Venture Capital und Brunnur Ventures auch der führende Aluminiumhersteller Novelis, das Risikokapitalunternehmen Metaplanet und der European Innovation Council (EIC) Fund.

Die branchenweit erste Inline-Elementaranalysetechnik von DTE ergänzt und ersetzt die derzeitigen langsamen, teuren und manuellen Methoden zur Prozess- und Qualitätskontrolle. Unsere proprietäre LP-LIBS-Sensortechnologie ist in der Lage, direkt aus Hochtemperatur-Flüssigmetallen in weniger als 60 Sekunden nach der Probenahme Elementanalysen in Referenzqualität zu liefern. Diese bahnbrechende Fähigkeit sorgt für eine verbesserte Prozesssteuerung und Entscheidungsfindung und liefert Herstellern und Metallproduzenten unübertroffene Einblicke. Unser Ziel ist es, das Potenzial unserer Kunden von der Produktion bis zur Unternehmensleitung freizusetzen, um umweltfreundlichere, sicherere und effizientere Produkte zu liefern.

"Wir freuen uns sehr über diese umfangreiche Finanzierungsrunde, die einen wichtigen Meilenstein für DTE darstellt und das transformative Potenzial unserer Technologie bestätigt", sagte Karl Matthiasson, CEO und Gründer von DTE. "Wir fühlen uns geehrt, Novelis, Metaplanet und den EIC Fund als neue Investoren auf unserer Reise zur Umgestaltung der Metallproduktions- und -verarbeitungsindustrie begrüßen zu dürfen. Mit dem in dieser Finanzierungsrunde gesicherten, zusätzlichen Kapital wollen wir unsere wachsende Vertriebspipeline weiter ausbauen sowie unsere Technologie- und Produktentwicklungen beschleunigen und letztendlich die Grenzen der Entscheidungsintelligenz in der Fertigung und der prädiktiven Analytik überwinden."

"Als strategischer Investor hat Novelis das bedeutende Potenzial der LP-LIBS-Technologie von DTE und die Möglichkeiten ihres Einsatzes in der Wertschöpfungskette der Metallproduktion, der Herstellung und des Recyclings erkannt", erklärte Derek Prichett, Senior Vice President, Corporate Development bei Novelis. "Die Lösung von DTE mit ihren Möglichkeiten der Live-Elementaranalyse bietet einen vielversprechenden Weg zur Optimierung von Produktionsprozessen und zur Verbesserung der Produktqualität. Wir nutzen die Technologie einerseits, um die eigenen Ziele von Novelis zur Kohlenstoffreduzierung zu unterstützen, die eine 30-prozentige Reduktion bis 2026 und eine Netto-Kohlenstoffneutralität bis 2050 oder früher vorsehen. Andererseits freuen wir uns, DTE bei seiner umfassenderen Mission zu unterstützen, unsere Branche zu einer immer saubereren, nachhaltigeren Produktion zu führen."

"Wir sind beeindruckt von der einzigartigen Technologie von DTE und dem Potenzial ihrer Entscheidungsfindungsplattform für die Optimierung der Produktion in der Metallindustrie", so Marcin Nowak von der EIB, der das Investitionsvorhaben im Namen des EIC Fund leitet. "Der EIC Fund ist stolz darauf, DTE bei der Schaffung von Wertschöpfungsmöglichkeiten sowie bei der sowie bei der Modernisierung und Optimierung der Effizienz in einem der energieintensivsten und emissionsintensivsten Industriezweige Europas zu unterstützen."

Weitere Informationen über DTE und seine bahnbrechende LP-LIBS-Technologie finden Sie unter www.dte.ai.

Über DTE

DTE ist ein führender Innovator, der die globale Metallproduktions- und Fertigungsindustrie mit leistungsstarker Echtzeit- und prädiktiver Prozesssteuerungsintelligenz versorgt, um Wert, Nachhaltigkeit, Sicherheit und Effizienz für alle Beteiligten zu maximieren.

Die Probenahme für die Zusammensetzungsanalyse ist für die Prozesskontrolle bei der Metallherstellung, -verarbeitung und -gießerei von entscheidender Bedeutung, doch bisher erfolgte sie manuell und zumeist empirisch, wobei feste Proben aus der Schmelze gegossen werden mussten. Die einzigartige, proprietäre LP-LIBS-Plattform von DTE verbessert den Prozess der Entscheidungsfindung: Sie ersetzt langsame, teure, manuelle Methoden für die Prozess- und Qualitätskontrolle durch unsere branchenweit erste berührungslose Elementaranalyselösung, die in weniger als 60 Sekunden Elementaranalysen in Referenzqualität direkt aus flüssigen Hochtemperaturmetallen liefert.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.dte.ai.

Über Novelis

Novelis Inc. hat sich zum Ziel gesetzt, gemeinsam eine nachhaltige Welt zu gestalten. Wir sind ein weltweit führendes Unternehmen in der Herstellung innovativer Aluminiumprodukte und -lösungen und der weltweit größte Recycler von Aluminium. Wir streben danach, der führende Anbieter von kohlenstoffarmen, nachhaltigen Aluminiumlösungen zu werden und eine vollständige Kreislaufwirtschaft zu erreichen. Zu diesem Zweck arbeiten wir mit unseren Lieferanten und Kunden in der Luft- und Raumfahrt-, Automobil-, Getränkedosen- und Spezialindustrie in Nordamerika, Europa, Asien und Südamerika zusammen. Im Geschäftsjahr Jahr 2023 erzielte Novelis einen Nettoertrag von 18,5 Milliarden US-Dollar. Novelis ist eine Tochtergesellschaft von Hindalco Industries Limited, einem Branchenführer im Bereich Aluminium und Kupfer, und das Flaggschiff der Aditya Birla Group, einem multinationalen Mischkonzern mit Sitz in Mumbai.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.novelis.com

Übber Metaplanet

Metaplanet ist ein Frühphasen-Investmentunternehmen, das langfristig auf Contrarians setzt und sein Wissen und Netzwerk in verschiedenen Sektoren nutzt. Wir unterstützen motivierte Gründer, die an bahnbrechenden Technologien arbeiten. Das Unternehmen mit Sitz in Tallinn, Estland, betreut über 150 Unternehmen in seinem Portfolio, die in Sektoren wie beispielsweise künstliche Intelligenz, Biotech, Krypto, Gesundheitswesen und Transportwesen tätig sind.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.metaplanet.com

Über den European Innovation Council (EIC)

Der EIC ist das europäische Vorzeigeprogramm für Innovation, mit dem bahnbrechende Technologien und bahnbrechende Innovationen ermittelt, entwickelt und verbreitet werden sollen. Der European Innovation Council (EIC) wurde im Rahmen des EU-Programms Horizon Europe" eingerichtet. Er verfügt über ein Budget von 10,1 Mrd. EUR, um einzigartige Innovationen während ihres gesamten Lebenszyklus zu unterstützen, von der Frühphasenforschung über den Proof of Concept und den Technologietransfer bis hin zur Finanzierung und Vergrößerung von Start-ups und KMU.

Die Strategie und die Umsetzung des EIC werden vom EIC Board gesteuert, der sich aus unabhängigen Mitgliedern aus der Welt der Innovation zusammensetzt (Unternehmer, Forscher, Investoren, Unternehmen und andere aus dem Innovations-Ökosystem). Das EIC verfolgt einen proaktiven Ansatz bei der Verwaltung der Mittel unter der Leitung von EIC Programme Managers, die Visionen für Innovationen und technologische Durchbrüche entwickeln und Projektportfolios steuern, um diese Ziele zu erreichen. Eine Besonderheit des EIC besteht darin, dass er einzelne Unternehmen sowohl durch Zuschüsse als auch durch Investitionen finanziert, die derzeit in Form von direkten Eigenkapital- oder Quasi-Eigenkapitalbeteiligungen erfolgen und vom EIC Fund verwaltet werden

Weitere Informationen finden Sie unter: eic.ec.europa.eu.

Über Chrysalix Venture Capital

Chrysalix ist ein technologieorientierter Venture-Capital-Investor, der wachstumsstarke Unternehmen aufbaut, betreut und vernetzt. Chrysalix wurde 2001 in Vancouver (Kanada) gegründet und betreibt außerdem eine Niederlassung in Delft (Niederlande). Der gute Ruf von Chrysalix basiert darauf, den größten Industrien der Welt Zugang zu disruptiven Innovationen zu verschaffen, indem sich das Unternehmen auf die Bereiche konzentriert, in denen Technologie auf physikalische Wissenschaft trifft. Zu den Investitionen des Unternehmens gehören bahnbrechende Technologien wie intelligenter Bergbau, 3D-Druck von Stahl, Infrastruktur für schnell aufladbare Elektrofahrzeuge, emissionsfreier Solardampf, Batterie-Intelligenz, CO2-Erfassung, Abwassermanagement und Fusionsenergie. Chrysalix verfügt über eines der stärksten Investment-Teams der Branche mit fundiertem Energie-, Technologie- und Unternehmer-Know-how in den Bereichen Energie, Technologie und Unternehmensführung und wird von mehr als 20 internationalen Blue-Chip-Industrie- und Finanzinvestoren unterstützt. Der Chrysalix RoboValley Fund ist der zweite verwaltete Fonds des Unternehmens, der sich auf industrielle Innovationen konzentriert.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.chrysalix.com

Über Brunnur Ventures

Brunnur Ventures ist eine Risikokapitalgesellschaft mit Sitz in Island, die sich auf Seed- und Early-Stage-Investitionen konzentriert und den Schwerpunkt auf Innovation und Wachstum in Verbindung mit skalierbaren Geschäftsmodellen und außergewöhnlichem unternehmerischem Talent legt. Brunnur Ventures verwaltet derzeit zwei Fonds, Brunnur I und Brunnur II, deren Betrieb und Verwaltung von Landsbref, einer von der isländischen Finanzaufsichtsbehörde zugelassenen Fondsverwaltungsgesellschaft, übernommen wird.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.brunnurventures.com

