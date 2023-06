Innovaderm heißt Cedric Burg als neuen Chief Operating Officer herzlich willkommen. In seiner neuen Rolle wird Herr Burg für die Leitung der globalen Geschäftstätigkeiten von Innovaderm in Kanada verantwortlich sein. Dabei arbeitet er eng mit den Abteilungsleitern zusammen und überwacht den Großteil der Aktivitäten von Innovaderm.

Cedric verfügt über 20 Jahre Erfahrung in verschiedenen Positionen im Bereich klinische Entwicklung, von Berater bis hin zum Senior Vice President in der Pharma- und CRO-Branche. Seine Kernkompetenzen liegen im Bereich klinische Operations und Projektmanagement und erstrecken sich auf verwandte Bereiche wie Datenmanagement, regulatorische Angelegenheiten und medizinisches Schreiben sowohl in Nordamerika als auch in Europa.

"Ich freue mich sehr, wieder in die Welt der CROs zurückzukehren. Meine erworbenen Kenntnisse auf beiden Seiten des Geschäfts werden biotechnologische und pharmazeutische Auftraggeber dabei unterstützen, ihre Studien mithilfe der langjährigen dermatologischen Expertise von Innovaderm durchzuführen", sagte Cedric Burg, COO bei Innovaderm Research Inc.

Als Technologie-Enthusiast strebt er danach, neue technologische Entwicklungen zu nutzen, um die Effizienz in klinischen Operationen zu steigern. Seine bisherigen Initiativen haben seinen früheren Organisationen Millionen von Dollar eingespart. Cedric Burg hat einen Bachelor of Science der American University in Washington, D.C., einen Master-Abschluss in Lebenswissenschaften von der Universität Rennes und einen Doktortitel in Molekular- und Zellbiologie von der Universität Nantes erhalten.

Innovaderm Research, Inc.

Innovaderm Research Inc. ist der führende Full-Service-Dermatologie-CRO. Gegründet im Jahr 2000 ermöglichen Innovaderms umfangreiche Expertise und Erfahrung die Umsetzung aller Aspekte klinischer Forschung und bieten Exzellenz in Früh- bis Spätphasenstudien. Die Mission von Innovaderm ist es, innovative Forschungsinitiativen voranzutreiben, um das Leben der Patienten zu verbessern.

