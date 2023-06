DJ Scholz: Mehr Wirtschaftswachstum durch Fachkräfteeinwanderungsgesetz

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Das neue Fachkräfteeinwanderungsgesetz der Regierungskoalition wird nach Angaben von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zu mehr Wirtschaftswachstum und Wohlstand in Deutschland führen. Zuvor hatten die Fraktionen der Ampel-Koalition verkündet, dass sie sich auf eine Reform des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes geeinigt haben und das Vorhaben im Bundestag verabschieden wollen.

"Es wird erhebliche Verbesserungen und Innovationen mit sich bringen", sagte Scholz auf dem Tag der Industrie in Berlin. "Es wird dazu beitragen, dass unsere Wirtschaft und unser Wohlstand weiter wachsen können." Damit bekomme Deutschland das modernste Fachkräfteeinwandergesetz der Welt.

Er verwies darauf, dass Deutschland durch die Freizügigkeitsregelungen innerhalb der Europäischen Union (EU) in den vergangenen Jahren bereits wirtschaftlich von den ausländischen Fachkräften profitiert habe. "Ohne diese zusätzlichen Arbeitskräfte, die in den letzten 10, 15 Jahren nach Deutschland gekommen sind, wäre unsere wirtschaftliche Entwicklung nicht so gut verlaufen, wie das tatsächlich der Fall war", sagte Scholz. "Jetzt aber reicht das nicht mehr. Wir müssen uns weiter in der Welt umschauen."

Mit dem Gesetz würden Regeln geschaffen, mit denen man die Kontrolle über das Migrationsgeschehen behalten und gleichzeitig den Unternehmen bei der Bewältigung des Fachkräftemangels helfen werde. "Wir haben das in Deutschland schon einmal geschafft, als die Arbeitskräftenot groß war. Und wir werden es wieder schaffen, wenn wir das jetzt machen", zeigte Scholz sich zuversichtlich.

Die Bundesregierung plant ein Zehn-Punkte-System und die erleichterte Anerkennung von Berufsabschlüssen, was qualifizierten Fachkräften aus nicht EU-Staaten die Zuwanderung nach Deutschland erleichtern soll.

June 19, 2023

