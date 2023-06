Freiburg (ots) -constellr, ein führender Technologieanbieter zur Überwachung von Landoberflächentemperaturen, Wasser und Kohlenstoff aus dem Weltraum, hat von der Europäischen Kommission und der Europäischen Weltraumorganisation ESA einen mehrjährigen Millionenauftrag erhalten.Im Rahmen dieser Vereinbarung tritt constellr dem Erdbeobachtungsprogramm 'Copernicus' der Europäischen Union bei und liefert zukünftig hochauflösende Infrarot-Wärmebilder aus dem Weltall. Über Copernicus stehen die constellr-Daten tausenden institutionellen Kunden in Europa zur Verfügung.constellr stattet Mikrosatelliten mit einer eigens entwickelten Thermaltechnik aus, die einen neuen thermalen Infrarot-Standard in Europa setzt. Mithilfe der Satelliten kann constellr die Oberflächentemperatur des Bodens, Wasserstände und zukünftig auch dessen chemische Zusammensetzung überwachen. Mit diesen Daten kann die Landwirtschaft Wasser zielgerichteter und effizienter einsetzen. Dadurch schafft constellr einen großen Schritt in Richtung einer an den Klimawandel angepassten Landwirtschaft.Die HiVE-Überwachungsmission (High-precision Versatile Ecosphere Monitoring) von constellr wird eine sogenannte 'beitragende Mission (https://spacedata.copernicus.eu/web/guest/contributing_missions)' im Copernicus-Programm und schließt eine Lücke in den derzeitigen Erdbeobachtungslösungen für die Überwachung der thermischen Infrarotstrahlung für die Wasser- und Ernährungssicherheit. Sie ist die einzige derzeitige Technologie, die den Anforderungen von Anwendungen in der nachhaltigen Landwirtschaft gerecht wird, indem sie globale Daten mit beispielloser Genauigkeit, parzellengenauer Auflösung und hoher Frequenz liefert, und das zu äußerst wettbewerbsfähigen Kosten."Der Beitritt zum Copernicus-Programm als beitragende Mission ist ein wichtiger Meilenstein für constellr. Mit unserer eigenen Thermaltechnik können wir damit in Europa einen neuen thermalen Infrarot-Standard setzen. Durch die Bereitstellung von constellr-Daten für Regierungen und Forschungsinstitute ist die Europäische Kommission ein enormer Multiplikator für uns", sagt Dr. Max Gulde, CEO von constellr.Bereits heute bedient constellr Kunden aus der Lebensmittel-, Forst-, Finanz- und Agrarindustrie. Das jetzt eröffnete Early Access Program (EAP) bietet Kunden die Chance, sich den Zugang zu den hochgenauen Daten von constellr ab 2024 zu sichern.Pressekontakt:Rosa Schmidtrosa.schmidt@constellr.comOriginal-Content von: constellr GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/170768/5538106