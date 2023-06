Dreieich (ots) -Ende April 2023 eröffnete die VR Bank Dreieich-Offenbach eine Ausstellung mit Werken des Künstlers Tobias Schnotale im Rahmen der Kunstreihe Vorsicht KUNST! "Die Vernissage war eine wunderbare Ergänzung für unsere Kunstreihe. Wir blicken immer gerne zurück auf viele tolle Künstlerinnen und Künstler, die wir in den vergangenen Jahren zeigen durften. Schließlich haben wir eine unglaubliche Vielfalt und Kreativität bei uns in der Region. Das zeigte sich bei unserer 60sten Ausstellung nur nochmal aufs Neue", sagt Jens Prößer, Vorstand der VR Bank Dreieich-Offenbach eG.Die Bank und die VernissagenAuf den ersten Blick haben Bank und Kunst nur wenig gemein. Doch jeweils für sich genommen sind es wichtige Bestandteile der Region. Und kleine Bestandteile werden ja oft erst dann wirklich stark, wenn sie verbunden und kombiniert werden. Und so treten auch im Zusammenspiel von Bank und Kunst solche Synergieeffekte auf. Zum Beispiel dann, wenn viele Menschen zu einer Vernissage in der Bank zusammenkommen, um über Kunst zu sprechen. "Mit den Ausstellungen bieten wir bisher noch unbekannteren regionalen Künstlern Zugang zu einem breiteren Publikum. Damit können wir relativ einfach einen ganzen Bereich des regionalen Lebens unterstützen. Das macht "Vorsicht Kunst!" zu mehr, als zu einer Ausstellungsreihe. Es ist ein Begegnungsort in und für die Region", so Prößer.Soziales Engagement wird groß geschriebenDie VR Bank Dreieich-Offenbach eG schreibt soziales Engagement groß - und das noch weit über die Grenzen der Kunstförderung hinaus. Sie unterstützt zum Beispiel mit Spenden und Sponsoring-Leistungen Vereine und Institutionen der Region. Getreu dem Genossenschaftsgedanken "was einer alleine nicht schafft, das schaffen viele" bietet sie mit der Crowdfunding-Plattform "Mit Herz für die Region" Hilfe für Selbsthilfe an. Auf der Plattform können regional ansässige Vereine Projekte benennen, für die sie sich finanzielle Unterstützung wünschen würden. Wer möchte, kann für das Projekt nun spenden. Die VR Bank Dreieich-Offenbach eG stockt den gespendeten Betrag noch durch ein zusätzliches Co-Funding auf."Als Bank der Region sind wir nicht einfach nur ein Finanzdienstleister. Wir begleiten unsere Mitglieder, Kundinnen und Kunden dort, wo sie Förderung brauchen und stärken somit auch die regionale Wirtschaft. Für uns ist es gelebtes genossenschaftliches Prinzip", so Prößer.Die VR Bank Dreieich-Offenbach eG (www.vrbanking.de) ist eine deutsche Genossenschaftsbank mit Sitz in Dreieich. Die Universalbank mit Filialstruktur ist angetrieben von dem Wunsch, stets bestmöglichen Service zu bieten. Dafür baut die Bank digitale Lösungen immer weiter aus und bündelt hochklassige Beratungsexpertise. Daneben setzt sie sich über Spenden, Sponsoring und weitere Aktionen aktiv für die Region ein, zum Beispiel über die Crowdfunding-Plattform "Mit Herz für die Region".Pressekontakt:VR Bank Dreieich-Offenbach eG, Offenbacher Str. 2, 63303 Dreieich-Sprendlingen, 06103 95-3000, kontakt@vrbanking.de, www.vrbanking.deOriginal-Content von: VR Bank Dreieich-Offenbach eG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135965/5538104