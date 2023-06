Vaduz (ots) -Die Regierung hat in ihrer Sitzung vom 6. Juni 2023 beschlossen, dass die Leistungsvereinbarung mit der Solargenossenschaft um weitere drei Jahre, bis 2025, verlängert und ergänzt werden soll. Die Leistungsvereinbarung wurde am 19. Juni 2023 von der Leiterin des Amtes für Volkswirtschaft, Katja Gey, dem Leiter der Energiefachstelle, Jürg Senn, sowie von Daniel Gstöhl, Präsident der Solargenossenschaft und Andi Götz, Geschäftsführer der Solargenossenschaft, in Schaan unterzeichnet.Sensibilisierung für erneuerbare EnergienZiel der Solargenossenschaft ist die Förderung erneuerbarer Energien, vor allem der Sonnen- und Windenergie. Das Land wird die Aktivitäten der Solargenossenschaft mit insgesamt maximal CHF 50'000.- pro Jahr unterstützen. Gegenstand der Vereinbarung sind verschiedene Leistungen der Solargenossenschaft, mit welchen das Wissen und die Akzeptanz zur Nutzung erneuerbarer Energien in Liechtenstein erhöht und in allen Gesellschaftsschichten verbreitet werden soll. Die Solargenossenschaft wird dazu Veranstaltungen, wie zum Beispiel Vorträge, Diskussionsrunden, Workshops und Exkursionen organisieren. Zielgruppe für die Aktivitäten der Solargenossenschaft sind Bauherrschaften, Investorinnen und Investoren, einschlägig tätige Fachleute, insbesondere Architektinnen und Architekten, sowie Vertreterinnen von Vertreter der Politik sowie alle am Thema interessierten Kreise.Bau innovativer DemonstrationsanlagenDie Leistungsvereinbarung sieht vor, dass ein Betrag von CHF 20'000.- pro Jahr für die Errichtung einer oder mehrerer innovativen Demonstrationsanlagen oder einer Photovoltaikanlage grösser 50 kWp zur Verfügung gestellt wird. Mitfinanziert werden können Konzepte, welche die Aktivierung aller Arten von Doppelnutzungsflächen wie beispielsweise Zäune oder Parkflächen sowie Anlagen in höheren Lagen über der Nebelgrenze (Alpinsolar). Letztere sind wegen des wesentlich höheren Winterertrages vorteilhaft für die Versorgungssicherheit Liechtensteins.Pressekontakt:Ministerium für Inneres, Wirtschaft und UmweltKatja Gey, Leiterin Amt für VolkswirtschaftT +423 236 68 80Katja.Gey@llv.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100908494