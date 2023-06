LE BOURGET/EAST HARTFORD (dpa-AFX) - Ein Wartungsstau und fehlende Ersatzteile machen vielen Airlines mit modernen Airbus-Mittelstreckenjets weiter zu schaffen. Betroffen sind das kleinste Airbus-Modell A220 sowie Jets der Modellfamilie A320neo, sofern sie von Getriebefan-Triebwerken (GTF) des Herstellers Pratt & Whitney (P&W) angetrieben werden. Etwa jedes zehnte Flugzeug mit diesem Triebwerkstyp sei derzeit außer Betrieb, räumte die Raytheon-Technologies-Tochter Pratt & Whitney am Montag zu Beginn der weltgrößten Luftfahrtmesse am Montag in Le Bourget bei Paris ein. Betroffen sein können demnach auch Flugzeuge der E2-Reihe des brasilianischen Flugzeugbauers Embraer .

Pratt & Whitney erklärte die Probleme mit Kinderkrankheiten eines recht jungen Triebwerkstyps. Die angespannten Lieferketten hätten die Reparaturen zudem verzögert, weil wichtiges Material gefehlt habe. P&W-Manager Rick Deurloo hofft nun, den Stau in den Wartungsbetrieben bis Jahresende aufzulösen. Im Mai hätten bereits mehr reparierte Getriebefan-Antriebe die Wartungshallen des Unternehmens verlassen, als neu hineingekommen seien.

Airbus-Chef Guillaume Faury hatte zuletzt die Haltbarkeit des Triebwerkstyps kritisiert, der laut Hersteller bis zu 20 Prozent weniger Treibstoff verbraucht als sein Vorgängermodell. Pratt & Whitney hat nach eigenen Angaben inzwischen Verbesserungen entwickelt, die das Triebwerk haltbarer machen soll. Zudem solle Mitte 2024 die überarbeitete Version GTF Advantage zugelassen werden. Das Getriebefan-Triebwerk kommt bei jedem Airbus A220, jedem Embraer-E2-Jet und etwa jedem zweiten Airbus der A320neo-Familie zum Einsatz. An dem Antrieb von Pratt & Whitney ist auch der deutsche Triebwerksbauer MTU beteiligt./stw/mne/nas