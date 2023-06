© Foto: Unsplash



Der S&P 500-Index verzeichnet seit dem letzten Kurseinbruch im Oktober 2022 ein beachtliches Wachstum. Experten zeigen sich optimistisch und prognostizieren einen anhaltenden Aufwärtstrend.

Seit dem Kurseinbruch vergangenen Januar geht es für den marktbreiten US-Index S&P 500 weiter nach oben: Aktuell notiert er bei rund 4.409 Punkten und liegt seit seinem Tiefpunkt im Oktober 2022 wieder mit knapp 23 Prozent im Plus. Nachdem der Streit über die US-Schuldenobergrenze den Index kurzzeitig ausgebremst hatte, hat er seinen Aufwärtstrend nun wieder aufgenommen. Dies sei nicht zuletzt auf den wiedererwachten Optimismus unter anderem für Big Tech zurückzuführen, schreibt Michael Hall, Head of Distribution bei Spectrum Markets, in einem aktuellen Marktkommentar. So erreichen etwa Nvidia, Apple und Microsoft aktuell ein neues Allzeithoch.

Hall zufolge deute der SERIX-Indikator, der die Anlegerstimmung europäischer Privatanleger misst, in den vergangenen Wochen auf folgendes hin: Anleger handelten schnell, um mit den neuesten Marktnachrichten Schritt zu halten. "Die Stimmung bei Produkten, die an den S&P 500 gekoppelt sind, schwankte zwischen dem Höchststand von 118 (positiv ab einem Wert von 100) am 23. Mai und einem Rückgang auf 72 einige Tage später, bevor sie am 31. Mai wieder auf 114 anstieg und innerhalb kürzester Zeit bis zum 2. Juni wieder auf 69 zurückfiel", zeigt der Experte auf.

Ein anderer Index zur Messung der Anlegerstimmung ist der Relative Strengh Index (RSI). Er untersucht die Geschwindigkeit und Veränderungen von Kursbewegungen und bewertet sie mit einem Wert zwischen 0 und 100. Liegt die Kennzahl über 70, gilt ein Markt als überkauft. Dagegen ist er überverkauft, wenn er unter 30 liegt. Einen Aufwärtstrend oder Bullenmarkt erkennen Anleger also daran, dass der RSI zwischen 40 und 90 schwankt. Anders dagegen während eines Abwärtstrends oder Bärenmarkt: Hier bewegt sich der RSI zwischen 10 und 60.

Aktuell liegt der RSI für den S&P 500 bei über 76. Klares Indiz also für einen Bullenmarkt? Ja, sagen Experten der Analyseplattform Sentimentrader. Sie sehen den Index im überkauften Momentum und prognostizieren eine anhaltende Aufwärtsdynamik bis ins nächste Jahr hinein. Gute Aussichten auch für den Nasdaq Composite Index: Hier kletterte der RSI vergangene Woche auf über 78, nachdem er vergangenes Jahr unter die 30-Marke gerutscht war. Die Experten von Sentimentrader machen deutlich: "Ähnliche Präzedenzfälle haben über alle Zeithorizonte hinweg zu herausragenden Gewinnen und Gewinnquoten geführt."

(ner) für die wallstreetONLINE Zentralredaktion