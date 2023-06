Binz (ots) -Das Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) und die Gemeinde Ostseebad Binz veranstalten gemeinsam am 27. Juni einen LNG-Gipfel auf Rügen.Das Team aus Wissenschaftlern wird angeführt von Prof. Dr. Christian von Hirschhausen (DIW). Weitere anwesende Experten: Dr. Franziska Hoffahrt (RUB Bochum), Dr. Björn Steigerwald (TU Berlin), Fabian Präger (TU Berlin), Lukas Barner (TU Berlin).Das gesamte Programm ist öffentlich und kann von Medienvertretern begleitet werden.Programm:27. Juni (Dienstag)- 13 Uhr: Gemeinsamer Rundgang am Binzer Strand mit Gespräch zum Thema LNG-Terminal/-Schiffsverkehr und Naturraum Ostsee. (Treffpunkt: Besucherzentrum Haus des Gastes, Ostseebad Binz)- Anschließend: Exkursion zum Fährhafen Mukran mit Besichtigung der Hafenanlagen und Küstenabschnitte. (Treffpunkt: Besucherzentrum Haus des Gastes, Ostseebad Binz)- 17 Uhr: Vorträge und Diskussionsrunden unter Leitung des DIW zu den Themen Energiewirtschaft & Infrastruktur, Energiewende & Erdgasausstieg, europäischer Gasmarkt & Modellierung sowie Technologie & Statistik. (Veranstaltungsort: Besucherzentrum Haus des Gastes, Ostseebad Binz)Für die Teilnahme melden Sie sich bitte unter der folgenden E-Mail-Adresse an: presse@baederkueste.dePressekontakt:presse@baederkueste.deDr. Maximilian FlüggeStrategie & KommunikationHaus der BundespressekonferenzSchiffbauerdamm 40 / 540810117 BerlinMobil: +49 163 665 34 16Original-Content von: Insel Rügen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/168551/5538235