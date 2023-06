EQS-Ad-hoc: Brockhaus Technologies AG / Schlagwort(e): Planzahlen

Brockhaus Technologies AG: Mittelfristausblick; Wachstum der Umsatzerlöse bis 2025 auf € 290 bis 320 Mio. bei einer EBITDA-Marge von rund 40% angestrebt Frankfurt am Main, 19. Mai 2023. Die Brockhaus Technologies AG (BKHT, ISIN: DE000A2GSU42) gibt angesichts der operativen Entwicklung ihrer Tochterunternehmen und zwecks Transparenz bezogen auf die Perspektiven für die kommenden Jahre einen Mittelfristausblick. Bis 2025 sollen die Umsatzerlöse auf einen Wert zwischen € 290 und 320 Mio. gesteigert werden. Zum Vergleich: Im Geschäftsjahr 2022 erzielte BKHT Umsatzerlöse von € 143 Mio. Für 2023 hat sich das Unternehmen eine Umsatzprognose zwischen € 165 und 175 Mio. bei € 58 bis 61 Mio. bereinigtem EBITDA zum Ziel gesetzt, die unabhängig von dem neuen Mittelfristausblick fortbesteht. Auch die Profitabilität soll kontinuierlich gesteigert werden. So strebt Brockhaus Technologies für das Geschäftsjahr 2025 eine bereinigte EBITDA-Marge von rund 40% an. Im Jahr 2022 lag diese bei knapp 35%, ein Wert, der auch für 2023 anvisiert wird. Damit würde das bereinigte EBITDA von € 50 Mio. (Geschäftsjahr 2022) auf einen Wert von über rund € 120 Mio. in 2025 steigen. Grundlage für diese Mittelfristplanung sind die derzeitigen Tochterunternehmen Bikeleasing, eine digitale B2B-Plattform für die Vermittlung, Finanzierung und Verwaltung von Mitarbeiter-Benefits (Segment Financial Technologies) sowie IHSE, ein Hersteller von KVM-Technologie (Keyboard, Video und Mouse) für die hochsichere, latenzreduzierte und verlustfreie Übertragung von Daten in "mission critical" Anwendungen (Segment Security Technologies). Obwohl BKHT davon ausgeht, künftig weitere Unternehmenskäufe durchzuführen, handelt es sich bei dem Mittelfristausblick um eine "as-is" Betrachtung. Das heißt, dass der Ausblick keine Effekte weiterer wesentlicher Unternehmenskäufe inkludiert. Kontakt: Brockhaus Technologies - Paul Göhring Phone: +49 69 20 43 40 90 Fax: +49 69 20 43 40 971 E-Mail: ir@brockhaus-technologies.com



