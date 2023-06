Die Anklage der SEC gegen Coinbase und Binance hat den Kryptomarkt jüngst deutlich durcheinander gewürfelt. Die Auswirkungen sind noch immer zu spüren. Doch jetzt kommen einige Aspekte dazu, die das Bild etwas anders aussehen lassen. Welche das sind, welche Rolle die kürzlich veröffentlichten Hinman-Dokumente dabei spielen, was in naher Zukunft am Kryptomarkt zu erwarten ist, und weshalb der Bitcoin zur Konkurrenz des US Dollars werden kann, erfahren Sie in diesem Interview mit Oliver Michel von Tokentus.