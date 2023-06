New York und GUATEMALA-STADT (ots/PRNewswire) -NEW YORK und GUATEMALA-STADT, 19. Juni 2023 /PRNewswire/-- Montran, ein führender globaler Anbieter von Zahlungs- und Wertpapiermarktinfrastruktur-Lösungen, hat eine strategische Partnerschaft für Zahlungen in Echtzeit mit der Imágenes Computarizadas de Guatemala, S.A. (ICG), einem führenden Anbieter von technologiebasierten Clearingdiensten und elektronischen Überweisungen in Guatemala, bekanntgegeben. Diese kollaborative Allianz wird sich auf den Einsatz des Instant Payments System (IPS), der Multi-Tenant Instant Payments Platform (IPP) und der Betrugsbekämpfungslösung von Montran konzentrieren, was eine bedeutende Evolution der Finanztechnologie-Landschaft der Region bedeutet.Die Montran Multi-Tenant Instant Payments Platform (IPP) wird eine skalierbare, schnelle Bereitstellungslösung bieten, um Zahlungen in Echtzeit bei mehr als 20 Banken Guatemalas auf möglichst nahtlose und effiziente Art und Weise live zu schalten und den Banken eine unmittelbare Rendite für deren Investitionen zu ermöglichen."Dies bedeutet eine neue Ära der Finanzlösungen und ist ein bedeutender Wendepunkt in der Zahlungsindustrie von Guatemala", kommentiert Erhard Schafer, General Manager von ICG. "Die Lösungen von Montran sind für ihre fortschrittliche Technologie, Sicherheit, Stabilität und Effizienz bekannt. Deren Implementierung sorgt dafür, dass ICG gut aufgestellt ist, um die Zahlungslandschaft zu revolutionieren, unser Angebot zu transformieren und das Kundenerlebnis zu verbessern."In demselben Sinne betont auch José Escobar, General Manager von Montran LATAM, die transformativen Auswirkungen dieser Partnerschaft. "Unsere fortschrittlichen Lösungen ermöglichen eine nahtlose und sofortige Zahlungsabwicklung, reduzieren Komplexität und steigern die betriebliche Effizienz. In Verbindung mit der proaktiven Betrugserkennung und -prävention werden Banken, Unternehmen und Verbraucher von einer sicheren, vertrauenswürdigen Umgebung für Zahlungen in Echtzeit profitieren."Montran und ICG zielen darauf ab, die Kapazitäten für Transaktionen in Echtzeit zu optimieren, die betriebliche Agilität zu verbessern und Sicherheitsmaßnahmen zu verstärken, was Kunden in ganz Guatemala nahtlose, sichere und effiziente Sofortzahlungserlebnisse bieten wird."Während wir mit der Implementierung der Echtzeitzahlungslösungen von Montran beginnen, freuen wir uns darauf, das transformative Potenzial dieser Partnerschaft in Aktion zu sehen", fügt Escobar hinzu. "Diese Zusammenarbeit stellt sowohl für Montran, als auch für ICG eine vielversprechende Entwicklung dar."Über MontranMontran ist der führende Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen im Bereich Zahlungen und Wertpapiermarktinfrastruktur für viele der führenden Finanzinstitute der Welt mit missionskritischen Installationen und Operationen in über 80 Ländern. Weitere Informationen finden Sie auf www.montran.com.Informationen zu ICGICG (Imágenes Computarizadas de Guatemala) ist ein führender Anbieter von technologiegestützten Clearingdiensten für elektronische Überweisungen in Guatemala. ICG verfügt über eine überzeugende Erfolgsbilanz von mehr als 24 Jahren bei der Bereitstellung innovativer und maßgeschneiderter Lösungen, die Bankgesellschaften dabei unterstützen, ihren Betrieb zu optimieren, die Effizienz zu steigern und in einem sich ständig weiterentwickelnden Geschäftsumfeld erfolgreich zu sein.View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/montran-und-imagenes-computarizadas-de-guatemala-sa-icg-gehen-strategische-partnerschaft-ein-um-hochmoderne-echtzeitzahlungslosungen-voranzutreiben-301854328.htmlPressekontakt:Verónica Alvaro,+593 987037486Original-Content von: Montran Corporation, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/165799/5538266