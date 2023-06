EQS-News: EVN AG / Schlagwort(e): Personalie

EVN AG: Veränderungen in Aufsichtsrat und Vorstand der EVN AG



19.06.2023

Nach der Wahl in der heutigen 33. außerordentlichen Hauptversammlung der EVN AG übernimmt Dipl.-Ing. Reinhard Wolf den Vorsitz im Aufsichtsrat. Neuer erster Stellvertreter wird Mag. Jochen Danninger, zweiter Stellvertreter bleibt Mag. Willi Stiowicek. Ebenfalls in den Aufsichtsrat gewählt wurde Mag. Veronika Wüster.



Die bisherige Vorsitzende des Aufsichtsrats, Mag. Bettina Glatz-Kremsner, die seit 2016 das Gremium geleitet hat, hat ihr Mandat mit Ablauf dieser Hauptversammlung ebenso zurückgelegt wie Vizepräsident Dr. Norbert Griesmayr und Univ. Prof. Dipl.-Ing. Dr. Friedrich Zibuschka.



Der Vorsitzende des Aufsichtsrats und der Vorstand bedanken sich im Namen der Gesellschaft für die erfolgreiche und vertrauensvolle Zusammenarbeit, die insbesondere die Verwirklichung zahlreicher Großprojekte sowie die Neuausrichtung der Gesellschaft im Rahmen der Strategie 2030 hin zu einem Ermöglicher der erneuerbaren Energiezukunft und einem erfolgreichen internationalen Umweltdienstleister zum Gegenstand hatte.



Im Rahmen der konstituierenden Sitzung des Aufsichtsrates ersuchte Dipl.-Ing. Franz Mittermayer, Mitglied des Vorstands der EVN AG, um die vorzeitige Auflösung seines Vorstandsvertrags. "Nach über 30 Jahren Tätigkeit für die EVN Gruppe und dem Erreichen des 66. Lebensjahres möchte ich mit Ende März 2024 meine aktive Laufbahn beenden. Ich habe mich entschlossen diesen Schritt jetzt bekanntzugeben, damit ausreichend Zeit für eine geordnete Nachfolgesuche besteht."



EVN AR-Präsident Dipl.-Ing. Reinhard Wolf: "Ich möchte mich auch persönlich bei der Präsidentin Bettina Glatz-Kremsner sowie Vizepräsident Norbert Griesmayr und Aufsichtsrat Friedrich Zibuschka für ihre langjährige Tätigkeit im Aufsichtsrat recht herzlich bedanken. Darüber hinaus gilt unser Dank schon jetzt Franz Mittermayer für sein tatkräftiges und Jahrzehnte langes Engagement für die EVN. Gerade in den beiden vergangenen Jahren hat er seine Loyalität in diesem von Pandemie und Energiekrise geprägten schwierigen Umfeld unter Beweis gestellt. Besonders der Ausbau einer nachhaltigen Wasserversorgung in weiten Teilen Niederösterreichs trägt die Handschrift des Waldviertlers Franz Mittermayer. Die Versorgungssicherheit bei Energie und Trinkwasser zählt zu den wichtigsten Aufgaben der EVN und ist eine der großen Herausforderungen der nächsten Jahrzehnte."



Mag. Bettina Glatz-Kremsner: "Ich freue mich sehr, dass ich meine Aufgabe in gute Hände legen darf. In den vergangenen Jahren hat es eine ausgezeichnete Zusammenarbeit zwischen Aufsichtsrat, Vorstand und Mitarbeitenden im Interesse des Unternehmens gegeben. Ich bin überzeugt, dass das Unternehmen für die Herausforderungen der Zukunft gut aufgestellt ist."



Das Vorstandsmandat wird nach dem Stellenbesetzungsgesetz rechtzeitig ausgeschrieben.





