Fed und EZB haben entschieden, neue Börsen-Hochs wurden getestet und die US-Börsen sind am Montag geschlossen. Trotzdem hält die neue Börsenwoche spannende Termine bereit, erklärt Ökonom Carsten Klude.

Der Chefvolkswirt von M.M. Warburg blickt in dieser Woche auf einige spannende Konjunkturtermine, die für Anleger interessant werden dürften. So wird die chinesische Zentralbank in den nächsten Tagen voraussichtlich die Zinsen senken.

Während die Zinserhöhungen in den USA pausieren, und die EZB noch etwas weiter an der Zinsschraube dreht, geht es in China in die entgegengesetzte Richtung. Welche Folgen hat das für die Börsen und die Entscheidungen der Anleger?

Welche Signale senden die neuesten Produzentenpreise aus und wie schnell kann die Inflation wieder auf ein niedrigeres Level fallen? Wie die Dienstleistungsbranche dem produzierenden Sektor aus der Patsche hilft und warum die Konjunkturlage zwar keine Euphorie auslöst, aber dennoch stabil bleiben dürfte: Das und mehr im Video!

Moderation: Martin Kerscher, Text: Julian Schick, wallstreetONLINE Zentralredaktion