Die wegweisende Allianz soll den weltweit größten Marken helfen, reaktive Kundenerlebnisse in proaktive in der Cloud umzuwandeln

Heute hat Alvaria eine erweiterte Partnerschaft mit Avaya, einem führenden Anbieter von Customer-Experience-Lösungen, bekannt gegeben. Mit der Partnerschaft wollen die Unternehmen das Avaya-Cloud-Portfolio mit modernsten Outreach-Funktionen weiter stärken. Im Rahmen der langjährigen Beziehung zwischen den Unternehmen im Technologiepartnerprogramm DevConnect von Avaya zielt diese erweiterte Zusammenarbeit darauf ab, proaktive Kundenerfahrungen zu schaffen, um Innovationen ohne Unterbrechungen zu liefern und gleichzeitig die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu gewährleisten und die Aktivitäten im gesamten Unternehmen zu koordinieren.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230619561410/de/

Introducing a groundbreaking alliance designed to help the world's largest brands transition from reactive to proactive customer experiences in the cloud. (Graphic: Business Wire)

Alvaria will seine Cloud-Lösungen für Outbound-Interaktionen, das Management von Vorschriften und Compliance sowie Funktionen für geeignete Anrufzeiten in Avayas Elite Contact Center und seine Enterprise-Cloud-Lösungen integrieren. Diese Integration bietet den Kunden von Avaya fortschrittliche Outbound-Funktionen, die moderne, proaktive und konforme Kampagnen für die Kundenakquise, das Inkasso, das Wachstum und die Stärkung der Kundenbindung ermöglichen.

"Outbound-Funktionen spielen eine entscheidende Rolle in erfolgreichen Kundenservice-Strategien, und Alvaria ist sich ihrer Bedeutung bewusst", so Alan Masarek, Chief Executive Officer von Avaya. "Im Rahmen dieser erweiterten Partnerschaft mit Avaya können gemeinsame Kunden ihre Outbound-Kampagnen optimieren und gleichzeitig die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften sicherstellen. Die Integration der Outbound- und Compliance-Lösungen von Alvaria ermöglicht es Unternehmen, optimale Erfahrungen für ihre Kunden zu schaffen sowie effiziente und effektive Interaktionen mit Avaya-fähigen Call Center-Agenten zu ermöglichen."

Die Partnerschaft zwischen Alvaria und Avaya bietet den Kunden zahlreiche Vorteile, da sie Zugang zu fortschrittlichen Outbound-Interaktionsmöglichkeiten erhalten, die es Unternehmen ermöglichen, ihre Bemühungen zur Kundengewinnung und -bindung zu optimieren. Die Integration von Lösungen für das Management von Vorschriften und Compliance gewährleistet die Einhaltung von Branchenvorschriften, verringert Risiken und stärkt das Vertrauen der Kunden. Darüber hinaus steigert die Einbindung von Funktionen für geeignete Anrufzeiten die Effizienz von Outbound-Kampagnen und erhöht die Wahrscheinlichkeit einer erfolgreichen Kundenansprache.

"Es ist mir eine persönliche Ehre, die Kooperation zwischen Alvaria und Avaya im Rahmen der Avaya Engage-Veranstaltung anzukündigen", erklärte Jeff Cotten, CEO von Alvaria. "Mein Team und ich freuen uns darauf, den Blue-Chip-Kunden von Avaya verbesserte proaktive Outbound-CX-Strategien, optimierte Geschäftsabläufe und die Fähigkeit zu bieten, regulatorische Herausforderungen erfolgreich zu meistern."

Die Partnerschaft zwischen Alvaria und Avaya ist ein bedeutender Schritt auf dem Weg zu diesem Ziel: Unternehmen sollen in die Lage versetzt werden, außergewöhnliche Kundenerlebnisse zu bieten.

Die Outbound-Funktionen der Alvaria Cloud werden im Laufe des Jahres über Avaya und Avaya Channel Partner verfügbar sein.

Über Alvaria

Alvaria unterstützt Unternehmen bei der effizienten Verwaltung und Einbindung moderner Arbeitskräfte und bei der zuverlässigen Kommunikation mit Kunden und Interessenten. Unsere offene, innovative Multiplattform wurde speziell für zwei Kernkompetenzen entwickelt: eine funktionsreiche, intuitive und intelligente Plattform zur Verwaltung der Mitarbeiterbindung und eine proaktive Multichannel-Plattform zur Einhaltung von Vorschriften. Alvaria, das aus der Fusion der beiden weltweit führenden Unternehmen Aspect Software und Noble Systems hervorgegangen ist, feiert mit Stolz sein 50-jähriges Bestehen und gestaltet das Kunden- und Mitarbeitererlebnis neu.

ALVARIA. Reshaping Customer Experience. Weitere Informationen finden Sie unter www.alvaria.com.

Über Avaya

Unternehmen werden durch die Erfahrungen, die sie bieten, aufgebaut, und jeden Tag werden Millionen dieser Erfahrungen von Avaya geliefert. Avaya gestaltet die Zukunft der Kundenerlebnisse mit Innovationen und Partnerschaften, die entscheidende Geschäftsvorteile bringen. Unsere Kommunikationslösungen sorgen für eindringliche, persönliche und unvergessliche Kundenerfahrungen, die Unternehmen dabei helfen, ihre strategischen Ziele und gewünschten Ergebnisse zu erreichen. Gemeinsam sind wir entschlossen, Ihr Unternehmen durch das Anbieten von Erfahrungen, die von Bedeutung sind, zu fördern. Erfahren Sie mehr unter http://www.avaya.com.

Sicherheitshinweis zu zukunftsgerichteten Informationen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung sowie in anderen Berichten, Materialien und mündlichen Äußerungen, die das Unternehmen von Zeit zu Zeit der Öffentlichkeit zugänglich macht, stellen "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 (das "PSLRA") dar. Im Allgemeinen sollen Wörter wie "antizipieren", "schätzen", "erwarten", "könnten", "beabsichtigen", "glauben", "planen", "anstreben", "prognostizieren" und ähnliche Ausdrücke oder deren Verneinung zukunftsgerichtete Aussagen identifizieren. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Erwartungen des Managements, die strategischen Zielsetzungen, die Geschäftsaussichten, die erwartete wirtschaftliche Leistung und den Zustand der Finanzen sowie andere ähnliche Angelegenheiten wider. Zukunftsgerichtete Aussagen sind von Natur aus ungewiss und unterliegen einer Vielzahl von Annahmen, Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denjenigen abweichen, die das Management des Unternehmens vorausgesehen oder erwartet hat. Diese Aussagen sind keine Garantie für die zukünftige Performance und die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse können möglicherweise erheblich von diesen Aussagen abweichen. Tatsächliche Ereignisse oder Ergebnisse unterliegen erheblichen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Es sollte klar sein, dass es nicht möglich ist, alle diese Faktoren vorherzusagen oder zu identifizieren. In Anbetracht dieser Risiken sollten Investoren und Analysten kein übermäßiges Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen setzen. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich nur auf das Datum des Dokuments, in dem sie gemacht werden. Das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung ab, Aktualisierungen oder Korrekturen von zukunftsgerichteten Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen vorzunehmen, sofern dies nicht gesetzlich erforderlich ist. Diese Aussagen stellen die Warnhinweise des Unternehmens gemäß des PSLRA dar.

Alle mit , TM oder SM gekennzeichneten Marken sind eingetragene Marken, Marken bzw. Servicemarken von Avaya Inc. Alle anderen Marken sind das Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230619561410/de/

Contacts:

Medienanfragen:

Colleen Sheley

Alvaria, SVP of Global Marketing

Press@Alvaria.com

Ansprechpartner Medien, Avaya

Alex Alias

Avaya, Senior Manager Corporate Communications

alalias@avaya.com