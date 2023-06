EQS-Ad-hoc: LANXESS Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Gewinnwarnung

LANXESS Aktiengesellschaft: Ergebnisse für 2. Quartal und Gesamtjahr voraussichtlich unter Markterwartung



19.06.2023 / 19:32 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Ad hoc gem. Art. 17 Absatz 1 MMVO LANXESS: Ergebnisse für 2. Quartal und Gesamtjahr voraussichtlich unter Markterwartung Der Spezialchemie-Konzern LANXESS geht davon aus, dass im 2. Quartal 2023 das EBITDA vor Sondereinflüssen unter den durchschnittlichen Markterwartungen liegen wird. Vor diesem Hintergrund passt der Konzern auch die Prognose für das gesamte Geschäftsjahr 2023 an. Das EBITDA vor Sondereinflüssen für das 2. Quartal 2023 wird voraussichtlich etwa 100 Millionen Euro betragen und damit die derzeitigen durchschnittlichen Markterwartungen unterschreiten. Eine allgemein sehr schwache Nachfrage sowie anhaltender Lagerabbau bei Kunden waren bereits im ersten Quartal zu beobachten, setzten sich im zweiten Quartal fort und dauern an. Insbesondere eine schwache Nachfrage aus der Bau-, Elektro-/ Elektronikindustrie und selbst bei sonst stabilen konsumentennahen Produkten verringert die Anlagenauslastung und wirkt sich somit auf das Ergebnis aus. Für den Monat Juni ist keine Erholung erkennbar. LANXESS hatte für das zweite Quartal ein EBITDA vor Sondereinflüssen in etwa auf dem Niveau des ersten Quartals erwartet und ein EBITDA vor Sondereinflüssen für das Gesamtjahr zwischen von 850 und 950 Millionen Euro. LANXESS geht nun davon aus, dass sich die Nachfrageschwäche in der zweiten Jahreshälfte fortsetzt. Der Konzern passt daher auch seine Erwartungen für das EBITDA vor Sondereinflüssen auf Gesamtjahressicht an. Sollte es nicht zu einem Anziehen der Nachfrage kommen, rechnet LANXESS nun mit einem EBITDA vor Sondereinflüssen von 600 bis 650 Millionen Euro im Geschäftsjahr 2023. LANXESS wird seine Geschäftszahlen für das 2. Quartal 2023 am 4. August 2023 vorlegen. Köln, 19. Juni 2023 Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen einschließlich Annahmen, Erwartungen und Meinungen der Gesellschaft sowie der Wiedergabe von Annahmen und Meinungen Dritter. Verschiedene bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die Ergebnisse, die finanzielle Lage oder die wirtschaftliche Entwicklung von LANXESS AG erheblich von den hier ausdrücklich oder indirekt dargestellten Erwartungen abweicht. Die LANXESS AG übernimmt keine Gewähr dafür, dass die Annahmen, die diesen zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegen, zutreffend sind und übernimmt keinerlei Verantwortung für die zukünftige Richtigkeit der in dieser Erklärung getroffenen Aussagen oder den tatsächlichen Eintritt der hier dargestellten zukünftigen Entwicklungen. Die LANXESS AG übernimmt keine Gewähr (weder direkt noch indirekt) für die hier genannten Informationen, Schätzungen, Zielerwartungen und Meinungen, und auf diese darf nicht vertraut werden. Die LANXESS AG übernimmt keine Verantwortung für etwaige Fehler, fehlende oder unrichtige Aussagen in dieser Mitteilung. Dementsprechend übernimmt auch kein Vertreter der LANXESS AG oder eines Konzernunternehmens oder eines ihrer jeweiligen Organe irgendeine Verantwortung, die aus der Verwendung dieses Dokuments direkt oder indirekt folgen könnte.





