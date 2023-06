RoboSense, ein weltweit führender Anbieter von intelligenten LiDAR-Sensorsystemen, hielt am 7. und 8. Juni eine Keynote-Rede auf dem 2023 International Automotive Safety Security Congress in Shanghai. Der Kongress wurde von SAE International ausgerichtet, dem Marktführer für die Vernetzung und Ausbildung von Mobilitätsexperten, um sichere, saubere und zugängliche Mobilitätslösungen zu entwickeln. RoboSense wurde zur Teilnahme an der Konferenz eingeladen und hielt eine Keynote-Rede, in der es seine branchenführenden Sicherheitspraktiken und Erfahrungen mit der LiDAR-Technologie vorstellte. RoboSense nahm auch an einer Podiumsdiskussion zur LiDAR-Integration für die Massenproduktion von intelligenten Fahrsystemen teil.

RoboSense delivered a keynote speech at 2023 International Automotive Safety Security Congress (Photo: Business Wire)

Im Zuge der Einführung des intelligenten Fahrens in der Automobilindustrie nimmt die Nachfrage nach verbesserten Wahrnehmungsfähigkeiten zu. LiDAR spielt eine entscheidende Rolle in autonomen Fahrsystemen und beeinflusst die gesamte Fahrzeugsicherheit. Um den Sicherheitsanforderungen der Automobilindustrie gerecht zu werden, hat RoboSense einen innovativen und modularen Ansatz für das Produktdesign entwickelt, der ein umfassendes Sicherheitstechnologiesystem für das LiDAR der M-Serie gewährleistet. Das System deckt die folgenden vier Aspekte ab:

Das funktionale Sicherheitssystem ist konform mit ISO 26262 und erfüllt die Anforderungen der Sicherheitsstufe ASIL-B. Das LiDAR der M-Series hat über 160 Dokumente zur funktionalen Sicherheit und nahezu 2000 Sicherheitstests durchlaufen, wodurch seine Robustheit gewährleistet wird und es in über 50 Fahrzeugmodellen Anwendung findet. Die erwartete funktionale Sicherheit wird durch SOTIF-Analysen, Simulationstests und Validierungstests unter verschiedenen Umgebungsbedingungen geprüft. Es bietet Netzwerksicherheit gemäß ISO 21434 und erfüllt die Anforderungen der Sicherheitsstufe CAL2. RoboSense schützt Informationen und die Privatsphäre des Benutzers und schützt vor Hackerangriffen. In Sachen Wahrnehmungssicherheit folgt RoboSense einem umfassenden geschlossenen Prozess, der die Spezifikationen der Sicherheitsstandards einhält. Das Unternehmen befolgt streng die Spezifikationen von Sicherheitsstandards wie UL 4600, ISO 5469, ISO 21448, ISO 26262 und ISO 34502.

Das Engagement von RoboSense hinsichtlich der LiDAR-Sicherheit wird von einem Team hochqualifizierter Experten unterstützt, die über umfassende Erfahrung in der Sicherheitsentwicklung und -analyse verfügen. Sie haben an bedeutenden Projekten auf nationaler Ebene mitgewirkt und diese geleitet und dabei Zertifizierungen wie das deutsche TUV Rheinland-Zertifikat als Functional Safety Engineer und die CCAA National Auditor Qualification, die National Registered Safety Engineer Qualification und mehrere SIL4/SIL2 Functional Safety Certificates erworben.

RoboSense engagiert sich für die Förderung eines besseren Verständnisses und der Implementierung von LiDAR-Sicherheitsverfahren in der Branche. Die Teilnahme an der Konferenz, einschließlich der Keynote-Rede und der Podiumsdiskussion, verdeutlichte den Einsatz des Unternehmens, Innovationen voranzutreiben und eine sichere und zuverlässige Integration der LiDAR-Technologie in intelligente Fahrsysteme zu gewährleisten.

Mit seinem Engagement für Sicherheit und seinem Team aus erfahrenen Experten stärkt RoboSense seine Position als zuverlässiger Partner für Automobilhersteller und Technologieunternehmen weltweit. Das Unternehmen wird sich weiterhin für Innovationen einsetzen, Branchenstandards setzen und die sichere und zuverlässige Integration der LiDAR-Technologie in intelligente Fahrsysteme gewährleisten.

Über RoboSense:

RoboSense (Suteng Innovation Technology Co., Ltd.) ist ein weltweit führender Anbieter von intelligenten LiDAR-Sensorsystemen. Mit einem umfassenden Portfolio an LiDAR-Sensoren, KI-Wahrnehmung und IC-Chipsätzen transformiert RoboSense herkömmliche 3D-LiDAR-Sensoren in umfassende Datenanalyse- und Interpretationssysteme.

