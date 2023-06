Diversifikation in Kanada, USA und Mexiko und jedes Projekt wird in Produktion gebracht. Dazu ein günstiger Aktienkurs. Das gefällt und finanziert ist man auch.

Quelle: Commodity-TV Interview mit Sean Roosen, CEO Osisko Development und Jochen Staiger

Liebe Leserinnen und Leser!

Osisko Development ist ein Goldentwickler der von Minenlegende Sean Roosen gegründet und auch geleitet wird. Das Unternehmen baut bereits im Frühstadium erstes Gold auf San Antonio ab und entwickelt die Trixiemine weiter in die Vollproduktion.

Das Unternehmen verkaufte 1.503 Unzen Gold und erzielte im 1. Quartal 2023 Einnahmen in Höhe von etwa 3,5 Millionen $, die in erster Linie aus dem Betrieb des Goldprojekts San Antonio (San Antonio") stammten, das mittels Haufenlaugung verarbeitet wird (1.202 Unzen Gold wurden von San Antonio verkauft). Am 24. Februar 2023 meldete das Unternehmen die Ausgabe von 10.000 Stammaktien des Unternehmens in Übereinstimmung mit den Bedingungen eines Beteiligungsabkommens vom 10. Juni 2022 mit der Williams Lake First Nation, das sich auf das Goldprojekt Cariboo bezieht.

Durch die Ausgabe im März 2023 von insgesamt 7.841.850 Einheiten des Unternehmens zu einem Preis von 6,60 CAD pro Einheit erzielte man ca. 51,8 Millionen CAD, einschließlich der vollständigen Ausübung der Mehrzuteilungsoption. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens und einem Warrant auf den Kauf von Stammaktien des Unternehmens. Per 31. März 2023 verfügte das Unternehmen über rund 122,2 Mio. $ an Barmitteln und ist damit perfekt aufgestellt.

Im Tintic Projekt in Utah in den USA wurden ca. 70% des rund 1.400m langen Portals für die untertägige Abstiegsrampe der Testmine Trixie fertig gestellt. Bereits im Dritten Quartal diesen Jahres soll der Abstieg in die 625er Hauotsohle fertig gebaut sein. Ziel ist es, die Verarbeitungskapazität auf 500 Tonnen pro Tag zu erhöhen, vorbehaltlich des Abschlusses der erforderlichen Upgrades der Minen- und Mühleninfrastruktur.

Quelle: Osisko Development, Tintic Video

Für das Jahr 2023 sind etwa 5.000 m an Untertagebohrungen geplant, wobei der Schwerpunkt auf Infill- und Explorationsbohrungen auf der bestehenden Lagerstätte Trixie liegt. Während des Quartals setzte das Unternehmen die unterirdischen Explorations- und Abgrenzungsaktivitäten auf der Lagerstätte Trixie mit zwei unterirdischen Diamantbohrgeräten fort. Während des Quartals wurden in 25 Bohrlöchern insgesamt 2.334 m gebohrt mit sensationellen Bohrergebnissen:

Die Untersuchungsergebnisse aus 22 DD-Bohrungen und 20 RC-Bohrungen zeigen Höhepunkte wie folgend:

23,49 Gramm pro Tonne ("g/t") Gold ("Au") und 58,79 g/t Silber (" Ag ") auf 1,37 Metern (" m ") in Bohrloch TUG-625-106

19,54 g/t Au und 58,54 g/t Ag auf 1,98 m in Bohrloch TRXU-DD-23-001

43,44 g/t Au und 40,63 g/t Ag auf 0,91 m in Loch TRXU-DD-23-003

62,82 g/t Au und 231,46 g/t Ag über 6,86 m in Bohrloch TRXU-DD-23-003, einschließlich 191,00 g/t Au und 707,00 g/t Ag über 1,07 m und 117,00 g/t Au und 393,00 g/t Ag über 1,68 m

49,11 g/t Au und 255,00 g/t Ag über 1,07 m in Bohrloch TRXU-DD-23-003

7,95 g/t Au und 26,12 g/t Ag auf 7,32 m in Loch TRXU-DD-23-005

10,67 g/t Au und 38,51 g/t Ag auf 4,27 m in Loch TRXU-DD-23-005

28,70 g/t Au und 98,15 g/t Ag auf 1,52 m in Loch TRXU-DD-23-016

Das sind sensationelle Bohrergebnisse!

Das Unternehmen wird voraussichtlich in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 eine regionale Oberflächen-Diamantbohrkampagne von etwa 3.000 m auf dem breiteren Grundstück des Projekts Tintic beginnen, die sich auf hochrangige Edel- und Basismetallziele konzentriert, einschließlich des Beginns eines Tiefbohrprogramms, um das Kupfer-Gold-Porphyr-Potenzial anzupeilen.

Quelle: Osisko Development, Untertagebohrungen auf Cariboo

Auf dem Cariboo-Goldprojekt in British Columbia in Kanada gab man die Ergebnisse einer Machbarkeitsstudie ("FS") bekannt. So soll ein stufenweises, weniger kapitalintensives Projektdesign mit einer skalierbaren Infrastruktur durchgeführt werden, um dem aktuellen globalen Inflationsumfeld Rechnung zu tragen. Dies dürfte für Cariboo die Risiken der Kapitalintensität bei der Erschließung mindern und gleichzeitig die Möglichkeit zur Maximierung der Gewinnspannen eröffnen. ???????Auch rechnet man mit dem Erhalt des Umweltprüfungszertifikats im dritten Quartal 2023 und der Genehmigungen bis Ende des ersten Quartals 2024.

Quelle: Osisko Development, San Antonio Anlage

Im San-Antonio-Goldprojekt in Mexiko begann im ersten Quartal 2022 bei Sapuchi Minera die Aufbereitung des Haldeninventars mittels Natriumcyanid-Haufenlaugungsflächen und einer Carbon-In-Column-Aufbereitungsanlage. Bis zum 31. März 2023 verkaufte man insgesamt 13.065 Unzen Gold aus dem Haufenlaugungsfeld San Antonio, einschließlich 1.202 Unzen Gold, die im ersten Quartal 2023 verkauft wurden. Am 29. April 2023 billigte der mexikanische Senat eine weitreichende Reform des Bergbaugesetzes, die u. a. vorsieht, dass die Unternehmen einen bestimmten Prozentsatz ihrer Gewinne an verschiedene Interessengruppen abführen. Das neue Bergbaugesetz verkürzt die Höchstdauer von Konzessionen von 50 auf 30 Jahre und kann es den Behörden ermöglichen, Konzessionen zu kündigen, wenn innerhalb von zwei Jahren keine Arbeiten daran durchgeführt werden. Das Unternehmen beobachtet die Situation genau und wird die potenziellen Auswirkungen auf seine mexikanischen Anlagen weiterhin bewerten.

Das riesige Cariboo Goldprojekt, die Trixiemine und auch San Antonio sollten Osisko Development zu einem mittelgroßen Goldproduzenten innerhalb der nächsten 5 Jahre wachsen lassen. Durch die Finanzierung ist man toll aufgestellt.

Der Chart sieht nach einem tollen Einstiegszeitpunkt aus denn er läuft in ein Dreieck hinein und die Bodenbildung ist am laufen. Die Finanzierung lag bei 6.60 CAD und man bekommt die Aktie heute unter 6 CAD! Das sieht alles gut aus.

Quelle: Stockcharts.com

Ein erstes Kursziel sehen wir bei 9,50 CAD und danach liegen 15 CAD drin wenn es zum Drehen auf dem Bodenbereich zwischen 5-6 CAD kommt.

Geht der Goldpreis endlich seinen Weg der Einpreisung der Realitäten, dann können wir uns auch noch höhere Kurs vorstellen.

Das Topteam mit Sean Roosen, die gute Finanzausstattung und die Projekte in Kanada, USA und Mexiko lassen Osisko Development sinnvoll erscheinen um den Fuss in die Türe zu bekommen.

