KÖLN (dpa-AFX) - Die Zahl der Ladendiebstähle ist in Deutschland im vergangenen Jahr wieder deutlich gestiegen. Nach einer am Dienstag veröffentlichten Studie des Kölner Handelsforschungsinstituts EHI summierten sich die Verluste des Handels durch Diebstahl im vergangenen Jahr auf rund 3,7 Milliarden Euro. Das waren rund 15 Prozent mehr als im Vorjahr.

Trotz der deutlichen Zunahme sieht der EHI-Handelsexperte Frank Horst in den Zahlen aber keinen Grund zu übertriebener Sorge. "Was auf den ersten Blick als dramatische Entwicklung erscheint, ist bei näherer Betrachtung eine Rückkehr zur Normalität früherer Jahre. Im Grunde sind nun die Werte der Vor-Corona-Zeit wieder erreicht worden", urteilte der Branchenkenner. In den beiden Corona-Jahren 2020 und 2021 war die Zahl der Ladendiebstähle nicht zuletzt aufgrund der pandemiebedingten Ladenschließungen deutlich zurückgegangen.

Von Kundinnen und Kunden wurden der Studie zufolge 2022 Waren im Wert von mehr als 2,4 Milliarden Euro gestohlen. Die Diebstähle durch Beschäftigte der Handelsketten summierten sich auf einen Wert von 920 Millionen Euro. Hinzu kamen Diebstähle im Wert von 370 Millionen Euro durch Servicekräfte und Liefernde. Weitere 870 Millionen Euro Schaden entstanden laut EHI durch organisatorische Mängel wie falsche Preisauszeichnungen.

Um ihre Waren vor Dieben zu schützen, gaben die Handelsunternehmen der Studie zufolge im vergangenen Jahr rund 1,45 Milliarden Euro aus - für Sicherheits- und Präventionsmaßnahmen wie Artikelsicherung, Kameraüberwachung oder Detektiveinsätze.

Laut polizeilicher Kriminalitätsstatistik stieg die Zahl der angezeigten Ladendiebstähle im vergangenen Jahr sogar um 34,3 Prozent auf fast 345 000 Fälle. Die Zahl der Anzeigen lag damit sogar um 5,8 Prozent über dem Vor-Corona-Niveau. Allerdings ist die Dunkelziffer in diesem Bereich beträchtlich./rea/DP/zb