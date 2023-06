Banken in ganz Europa arbeiten daran, das vorgeschlagene Mandat der Europäischen Kommission für Sofortzahlungen zu erfüllen, und haben dafür nur 12 Monate Zeit, sobald das Mandat bestätigt ist

ACI ermöglicht es europäischen Banken, sich über die eigene marktführende ACI Enterprise Payments Platform an ihr inländisches Sofortzahlungssystem oder an die paneuropäischen Systeme TIPS und RT1 anzuschließen

ACI Instant Pay wurde soeben in Europa eingeführt und ermöglicht es Händlern, Online-, Mobil- und Vor-Ort-Zahlungen sofort zu akzeptieren

Laut dem ACI-Bericht "2023 Prime Time for Real-Time" wird für die europäischen Länder bis 2027 ein erhebliches Wachstum bei der Einführung von Sofortzahlungen prognostiziert

ACI Worldwide (NASDAQ: ACIW), ein weltweit führendes Unternehmen für missionskritische Echtzeit-Zahlungstechnologie, hat heute bekannt gegeben, dass es Banken und Finanzinstitute dabei unterstützt, das bevorstehende Mandat der Europäischen Kommission für Sofortzahlungen* zu erfüllen und sich darauf vorzubereiten. So können sie die zahlreichen Vorteile von Sofortzahlungen nutzen und letztlich ihre Wettbewerbsfähigkeit in einem Zahlungsmarkt sichern, der von Echtzeitanwendungen und der digitalen Transformation geprägt wird.

Mit einer Auswahl flexibler Einsatzoptionen ermöglicht ACI Finanzinstituten in ganz Europa den Anschluss an ihr nationales Sofortzahlungssystem oder an die europaweiten Systeme TIPS und RT1. Die marktführende Enterprise Payments Platform von ACI unterstützt derzeit 20 Banken mit Zugang und Konnektivität zu TIPS und RT1 und bietet End-to-End-Sofortzahlungen durch Konnektivität, Orchestrierung und Mehrwertdienste, kombiniert mit dem besten durch künstliche Intelligenz unterstützten Schutz vor Betrug der gesamten Branche.

Darüber hinaus hat ACI kürzlich seine ACI Instant Pay-Lösung in Europa und Großbritannien vorgestellt, die es Händlern ermöglicht, Online-, Mobile- und Vor-Ort-Zahlungen über eine einfache API-Integration mit der ACI Payments Orchestration Platform sofort zu akzeptieren. Händler werden durch den Wegfall von Interbankenentgelten, sofortige Valutierung und damit sofortige Liquidität und die Vermeidung von Rückbuchungen erheblich von der Einführung von Sofortzahlungen profitieren.

Banken in ganz Europa müssen sich an die vorgeschlagene Rechtsakte der Europäischen Kommission halten, die Banken und Finanzinstitute in den Ländern des einheitlichen Euro-Zahlungsverkehrsraums (SEPA) dazu verpflichtet, Sofortzahlungen im Rahmen des SEPA-Sofortüberweisungsverfahrens zu den gleichen oder niedrigeren Kosten als Standardüberweisungen anzubieten. Die neue Verordnung zielt darauf ab, die Vorteile von Sofortüberweisungen für die europäischen Volkswirtschaften zu erschließen. Eine stärkere Beteiligung, ein vereinfachter Zugang, kommerziell attraktive Preise und neue Mehrwertdienste für Verbraucher und Unternehmen sind einige der bedeutenden Veränderungen, die als Ergebnis des Mandats erwartet werden.

"Die Europäische Kommission sieht in Sofortzahlungen eindeutig einen Weg, um das Wirtschaftswachstum zu fördern und die finanzielle Inklusion in den Mitgliedstaaten voranzutreiben. Die europäischen Banken müssen jetzt handeln, um das Mandat der Kommission zu erfüllen", so Thomas Warsop, President und CEO von ACI Worldwide.

"Sofortzahlungen werden dazu beitragen, die Wettbewerbsfähigkeit von Banken, Finanzdienstleistern und Händlern zu sichern. Sie beseitigen Reibungsverluste im Zahlungsverkehr, tragen zu einer höheren Liquidität bei und verbessern letztlich das Kundenerlebnis."

"Banken sollten prüfen, ob sie die vorhandenen Sofortzahlungswege in ihrem Markt wirklich optimal nutzen. Letztendlich ist es eine strategische Entscheidung, in welchem Umfang sie Sofortzahlungen in ihr Angebot aufnehmen. Es scheint jedoch immer klarer zu werden, dass eine Beschränkung ihres Engagements auf ein Minimum auch eine Beschränkung ihres potenziellen Anteils am künftigen Zahlungsverkehrsmarkt bedeutet", so Warsop abschließend.

Prime-Time for Real-Time 2023 - Europa hinkt Asien und Lateinamerika bei der Einführung von Echtzeit-Zahlungen hinterher

Der Bericht "Prime Time for Real-Time 2023" zeigt, dass die europäischen Volkswirtschaften weitgehend aufholen, während die weit verbreitete Akzeptanz das Wachstum des weltweiten Sofortzahlungsverkehrs vorantreibt. Dem Bericht zufolge wurden im Jahr 2022 weltweit 195,0 Mrd. Sofortzahlungstransaktionen verzeichnet, was einem Wachstum von 63,2 im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

Obwohl in ganz Europa ein beträchtliches Wachstum erwartet wird die Zahl der Sofortzahlungstransaktionen in Europa wird von 13,2 Mrd. im Jahr 2022 auf 34,2 Mrd. im Jahr 2027 ansteigen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 21 entspricht -, hinken die meisten europäischen Länder bei der Einführung von Instant-Payments den aufstrebenden Volkswirtschaften in Asien und Lateinamerika hinterher.

Während Indien mit 46 aller Transaktionen weltweit unangefochtener Spitzenreiter im Bereich der Sofortzahlungen ist, gefolgt von Brasilien, China, Thailand und Südkorea, befindet sich kein einziges EU-Land unter den Top 10 der weltweiten Sofortzahlungsmärkte. Von allen untersuchten Regionen hat Europa den drittniedrigsten Anteil von Sofortzahlungen am elektronischen Zahlungsverkehr (7 %), der jedoch mit einer voraussichtlichen CAGR von 21 bis 2027 wachsen wird.

Der Bericht zeigt aber auch, dass die Europäerinnen und Europäer bereit für Veränderungen sind. Mobile Wallets erfreuen sich zunehmender Beliebtheit. 2022 werden 41 der Verbraucher in Europa ein mobiles Wallet besitzen oder nutzen, verglichen mit 31 im Jahr 2021 und 12 im Jahr 2018. Vier kleinere europäische Länder die Niederlande, Schweden, Finnland und Dänemark befinden sich in den globalen Top 10 für die Akzeptanz von Sofortzahlungen durch die Verbraucher bis 2027.

"Diese Zahlen sollten ein Weckruf für alle Akteure im europäischen Zahlungsverkehrssystem sein", erklärt dazu Craig Ramsey, Global Head of Real-Time Payments bei ACI Worldwide. "Es ist klar, dass die EU, wenn sie ihr derzeitiges Tempo beibehält, weiter hinter andere Volkswirtschaften der Welt zurückfallen wird. Wir hoffen, dass das Mandat der Europäischen Kommission den nötigen Anstoß für die Modernisierung des Echtzeitzahlungsverkehrs in der Region gibt und Verbrauchern, Unternehmen und Händlern Zugang zu schnelleren, kostengünstigeren und rundum besseren Zahlungen verschafft."

Frankreich im Fokus - Einer der wichtigsten Wachstumsmärkte in Europa

Frankreich verzeichnete 202 Mio. Sofortzahlungstransaktionen im Jahr 2022 und diese Zahl wird voraussichtlich bis 2027 auf 1,4 Mrd. ansteigen, was einer CAGR von 47,8% entspricht.

Frankreich hat SCT Inst im Jahr 2018 eingeführt und damit Sofortzahlungen in sein nationales Netz integriert. SCT Inst wurde vom EPC mit dem Ziel entwickelt, ein Netzwerk für sofortige Zahlungen innerhalb der Eurozone zu schaffen obwohl die Entwicklung hin zu einem wirklich überregionalen Netzwerk für sofortige Zahlungen innerhalb der EU bisher nur langsam vorangekommen ist.

Im Jahr 2022 betrug der Anteil der Sofortzahlungen am gesamten Zahlungsvolumen nur 0,5 %.

Es wird erwartet, dass das Mandat der Europäischen Kommission für Sofortzahlungen und die EU-Rechnungsstellungsvorschriften den Inlandsmarkt beleben werden.

Italien im Fokus - Bargeld regiert immer noch die Welt, aber ein großer Wandel steht bevor

Italien verzeichnete im Jahr 2022 364 Mio. Sofortzahlungstransaktionen, eine Zahl, die bis 2027 auf 787 Mio. ansteigen sollen, was einer CAGR von 16,7% entspricht.

Italien gehört zu den wenigen Ländern, die das paneuropäische SCT Inst-Verfahren bereits im November 2017 eingeführt haben. Trotz des Vorsprungs und der breiten Beteiligung von Banken und Zahlungsdienstleistern (287 Teilnehmer im November 2022) ist die Akzeptanz und Nutzung von Sofortzahlungen aufgrund der hohen Präferenz für Bargeld und der ursprünglich von den Finanzinstituten verlangten höheren Gebühren nur langsam gewachsen.

Im Jahr 2022 machten Sofortzahlungen nur einen Anteil von 1,4 des gesamten Zahlungsverkehrsvolumens aus, während der Anteil der papiergestützten Transaktionen 71,5 betrug. Der Anteil der Sofortzahlungen wird bis 2027 voraussichtlich auf 8,2 steigen, und es wird erwartet, dass die Akzeptanz weiter zunimmt, sobald das Mandat der Europäischen Kommission in Kraft tritt.

Deutschland im Fokus - Sofortzahlungen nehmen an Fahrt auf

Deutschland verzeichnete im Jahr 2022 1,1 Mrd. Sofortzahlungstransaktionen, eine Zahl, die bis 2027 auf 2,7 Mrd. ansteigen soll, was einer CAGR von 18,9 entspricht.

entspricht. Deutschland hat 2017 das paneuropäische SCT Inst-Zahlungssystem übernommen und damit Zugang zum europäischen Sofortzahlungssystem erhalten. Heute bietet SCT Inst Sofortüberweisungen nicht nur zwischen teilnehmenden Finanzinstituten in Deutschland, sondern auch mit jedem teilnehmenden Finanzinstitut in jedem anderen Land der Eurozone. Wie in allen SCT-Inst-Märkten könnte das Mandat der Europäischen Kommission einen großen Wandel einleiten.

Trotz dieses regionalen Zusammenhangs machen Sofortzahlungen nur einen kleinen Teil des gesamten Zahlungsvolumens und der Ausgaben in Deutschland aus. Im Jahr 2022 machten Sofortzahlungen 2,5% des gesamten Zahlungsvolumens aus, während andere Formen des elektronischen Zahlungsverkehrs 66,4% und papierbasierte Zahlungen 31,1% ausmachten. Es wird jedoch erwartet, dass die Verwendung von Bargeld bis 2027 um 10 des gesamten Marktanteils zurückgehen wird.

Spanien im Fokus - Rekordwachstum bis 2027 erwartet

Spanien verzeichnete im Jahr 2022 364 Mio. Sofortzahlungstransaktionen, eine Zahl, die bis 2027 auf 2,4 Mrd. ansteigen sollen, was einer CAGR von 30,4% entspricht.

Spanien führte sein inländisches Sofortzahlungssystem Bizum im Oktober 2016 ein und übernahm später SCT Inst im November 2017. Die Akzeptanz von Sofortzahlungen ist allmählich gestiegen, unterstützt durch die zunehmende Beteiligung von Banken und Finanzinstituten. Während Bizum 32 Teilnehmer hatte, wurde SCT Inst im November 2022 von mehr als 90 Banken in Spanien angenommen.

Der Anteil der Sofortzahlungen am Gesamtvolumen der elektronischen Zahlungen wird von 2,6 im Jahr 2022 auf 8,2 im Jahr 2027 steigen.

Inside Real-Time von ACI

Wir freuen uns auf die diesjährige Einführung von Inside Real-Time- einer neuen Multi-Channel-Medienplattform als maßgeblicher Leitfaden und Anlaufstelle für die weltweiten Geschichten rund um den Sofortzahlungsverkehr, einschließlich exklusiver Inhalte, die die neuesten Entwicklungen und Möglichkeiten aufzeigen, wie Sofortzahlungen Verbraucher, Händler, Unternehmen und Banken unterstützen. DerPrime Time for Real-Time-Bericht von ACI bildet die Grundlage dieser neuen Plattform.

*Hinweis für die Redaktion: Bei Sofort- oder Echtzeitzahlungen handelt es sich um Überweisungen, bei denen das Geld innerhalb von 10 Sekunden nach Erteilung eines Zahlungsauftrags auf dem Konto des Empfängers verfügbar ist. Während der Begriff "Sofortzahlungen" in Europa verwendet wird, ist der Begriff "Echtzeitzahlungen" in anderen Teilen der Welt weiter verbreitet. Der ACI-Bericht "Prime Time for Real-Time" verwendet durchgehend den Begriff "Echtzeitzahlungen".

Über ACI Worldwide

ACI Worldwide ist ein weltweit führendes Unternehmen für missionskritische Echtzeit-Zahlungssoftware. Unsere bewährten, sicheren und skalierbaren Softwarelösungen ermöglichen führenden Unternehmen, Fintechs und Finanzdienstleistern die Verarbeitung und Verwaltung von digitalen Zahlungen, die Akzeptanz von Omnichannel-Zahlungen, die Verarbeitung von Rechnungszahlungen und die Verhütung von Betrug und anderen Risiken. Wir kombinieren unsere weltweite Ausrichtung mit lokaler Präsenz, um die digitale Echtzeit-Transformation des Zahlungsverkehrs und des Geschäftsverkehrs voranzutreiben.

Copyright ACI Worldwide, Inc. 2023

ACI, ACI Worldwide, ACI Payments, Inc., ACI Pay, Speedpay und alle Namen von ACI-Produkten oder -Lösungen sind Marken bzw. eingetragene Marken von ACI Worldwide, Inc. oder einer seiner Tochtergesellschaften in den USA und/oder anderen Ländern. Die genannten Marken anderer Unternehmen sind das Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230619937594/de/

Contacts:

Medienkontakte:

Nick Karoglou: nick.karoglou@aciworldwide.com

Katrin Boettger: katrin.boettger@aciworldwide.com