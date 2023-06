EQS-News: Brockhaus Technologies AG / Schlagwort(e): Planzahlen

Brockhaus Technologies AG: Mittelfristausblick - Wachstum der Umsatzerlöse bis Ende 2025 auf € 290 bis 320 Mio. bei einer EBITDA-Marge von rund 40% angestrebt Operative Entwicklung als Grundlage des Mittelfristausblicks: Bikeleasing rechnet als moderne nachhaltige Mobilitätslösung mit unverändert dynamischem Wachstum IHSE profitiert von verstärkter Digitalisierung, Konnektivität und Absicherung gegen Cyberattacken

Weitere Reduzierung der Konzern-Nettoverschuldung auf 0,7x EBITDA ermöglicht hohe Finanzierungskapazität Frankfurt am Main, 20. Juni 2023. Die Brockhaus Technologies AG (BKHT, ISIN: DE000A2GSU42) veröffentlicht angesichts einer guten operativen Entwicklung ihrer Tochterunternehmen und zwecks Transparenz bezogen auf die vielversprechenden Perspektiven für die kommenden Jahre einen Mittelfristausblick. Bis Ende 2025 sollen die Umsatzerlöse auf einen Wert zwischen € 290 und 320 Mio. gesteigert werden. Zum Vergleich: Im Geschäftsjahr 2022 erzielte BKHT Umsatzerlöse von € 143 Mio. Für 2023 hat sich das Unternehmen eine Umsatzprognose zwischen € 165 und 175 Mio. bei € 58 bis 61 Mio. bereinigtem EBITDA zum Ziel gesetzt, die unabhängig von dem neuen Mittelfristausblick fortbesteht. Auch die Profitabilität soll kontinuierlich gesteigert werden. So strebt Brockhaus Technologies für das Geschäftsjahr 2025 eine bereinigte EBITDA-Marge von rund 40% an. Im Jahr 2022 lag diese bei knapp 35%, ein Wert, der auch für 2023 angestrebt wird. Damit würde das bereinigte EBITDA von € 50 Mio. (Geschäftsjahr 2022) auf einen Wert von rund € 120 Mio. Ende 2025 steigen. Grundlage für diese Mittelfristplanung sind die derzeitigen Tochterunternehmen Bikeleasing sowie IHSE. Obwohl BKHT davon ausgeht, künftig weitere Unternehmenskäufe durchzuführen, handelt es sich bei dem Mittelfristausblick um eine "as-is" Betrachtung. Das heißt, dass der Ausblick keine Effekte weiterer wesentlicher Unternehmenskäufe inkludiert. "Unsere Technologiegruppe entwickelt sich hervorragend und wir sehen große Chancen für ein nachhaltig profitables Wachstum. Dies spiegelt sich in unserem Mittelfristausblick wider, nachdem wir unsere Umsatzerlöse bis Ende 2025 signifikant auf € 290 bis 320 Mio. steigern wollen und eine weitere Verbesserung der EBITDA-Marge auf rund 40% anstreben", kommentiert Gründer und CEO Marco Brockhaus den Ausblick. Technologiegruppe profitiert von globalen Megatrends und wächst hochprofitabel Bikeleasing, die digitale B2B-Plattform für die Vermittlung, Finanzierung und Verwaltung von Mitarbeiter-Benefits, profitiert auch zukünftig vom Trend zu modernen nachhaltigen Mobilitätslösungen und erwartet eine Fortsetzung des dynamischen und profitablen Wachstums. Nachdem Bikeleasing im bisherigen Rekordjahr 2022 bereits 118.000 Diensträder und damit 45% mehr vermittelt hatte als 2021, ist die Wachstumsdynamik auch im ersten Halbjahr 2023 ungebrochen. Die für die zukünftige Entwicklung wichtige Kennziffer der Anzahl der Unternehmen, die an die Bikeleasing-Plattform angeschlossen sind, ist per Mitte Juni auf über 50.000 mit rund 2,9 Mio. dahinterstehenden Mitarbeitern angestiegen. Wachstumstreiber für die kommenden Jahre ist die Ausweitung der Marktdurchdringung durch die kontinuierliche Gewinnung weiterer Unternehmenskunden und Steigerung der Nutzungsrate bei bereits angeschlossenen Unternehmen. Außerdem bieten die Erweiterung der Plattform um zusätzliche Mitarbeiter-Benefits neben Fahrrädern sowie eine fortgesetzte Internationalisierung nach dem sehr erfolgreichen Schritt nach Österreich zusätzliches Potenzial. Zudem profitiert Bikeleasing zukünftig auch von der Anbindung an hochattraktive Fahrradhersteller mit Direktversand (D2C) wie bspw. Canyon, YT oder Propain sowie der Einführung digitaler Rahmenleasingverträge zur schnelleren, 100% papierlosen Auftragsbearbeitung. IHSE entwickelt, produziert und vertreibt KVM-Technologien (Keyboard, Video und Mouse) für die hochsichere, latenzreduzierte und verlustfreie Übertragung von Daten in "mission critical"-Anwendungen. So kommen die Produkte von IHSE beispielsweise in der Flugsicherung, der Medizintechnik, dem Versorgungs-, Transport- oder Bankwesen, der Seefahrt, in der Produktion von Halbleitern sowie generell in Kontrollzentren jeglicher Couleur zum Einsatz. Im Geschäftsjahr 2023 verzeichnet das Segment einen spürbaren Post-Covid-Rebound, der sich in steigenden Finanzkennziffern und einem Auftragsbestand auf Rekordniveau widerspiegelt. Dabei ist es gelungen, einen Rekordauftrag für die Luftraumüberwachung an Land zu ziehen. IHSE wächst mit globalen Megatrends. Diese umfassen sowohl die fortgesetzte Digitalisierung weltweit und die zunehmende Konnektivität in vielen Anwendungsgebieten - vom autonomen Fahren bis zur vernetzten Produktion. Darüber hinaus ist auch die starke Notwendigkeit der Absicherung gegen die global zunehmenden Cyberangriffe ein zentraler Wachstumstreiber. Finanziell hervorragend für weitere Akquisitionen aufgestellt Neben den genannten organischen Wachstumsambitionen ist Brockhaus Technologies unverändert bestrebt externe Wachstums- und Wertsteigerungspotenziale über Akquisitionen zu heben und ist diesbezüglich finanziell hervorragend aufgestellt. So lag die Nettoverschuldung der Gruppe mit € 38,0 Mio. Ende des ersten Quartals 2023 auf einem sehr niedrigen Niveau von gerade einmal 0,7x bezogen auf das bereinigte EBITDA der letzten zwölf Monate. Dieses lag damit weit unterhalb der internen Zielvorgabe von 2,5x. Zum 31. März 2023 verfügte BKHT zudem über liquide Mittel von € 65,4 Mio. Über Brockhaus Technologies Die Brockhaus Technologies AG (BKHT, ISIN: DE000A2GSU42) mit Sitz in Frankfurt am Main ist eine Technologiegruppe, die margen- und wachstumsstarke Technologie- und Innovations-Champions mit B2B-Geschäftsmodellen im deutschen Mittelstand akquiriert. Mit einem einzigartigen Plattformansatz und einem langfristigen Horizont unterstützt Brockhaus Technologies ihre Tochtergesellschaften aktiv und strategisch dabei, langfristig profitables Wachstum über Branchen- und Ländergrenzen hinweg zu erzielen. Gleichzeitig bietet Brockhaus Technologies einen Zugang zu diesen nicht börsennotierten deutschen Technologie-Champions, die für Kapitalmarktinvestoren ansonsten unzugänglich sind. 