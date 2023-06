Zürich (ots) -CG24 Group AG, der grösste Schweizer Finanzdienstleister im Bereich Private Debt/Marketplace Lending, macht einen bedeutenden Schritt in Richtung erhöhter Standardisierung und Transparenz. Das Unternehmen veröffentlicht ab sofort regelmässig monatliche Portfolio-Kennzahlen, darunter die Grösse des ausstehenden Kreditbuchs, Verzugsstatistiken, historische Ausfallraten und Recovery-Raten.Dieser Schritt ist von grosser Bedeutung, um die Anlageklasse Private Debt als Ganzes zu fördern. Trotz der vergleichsweise noch geringen Bekanntheit weist diese Anlageklasse zahlreiche Vorteile auf, beispielsweise geringe Volatilität und Korrelation mit anderen Assetklassen sowie die gute Planbarkeit von Cashflows.Private Debt Anbieter können einen wichtigen Beitrag zu effizienteren und faireren Finanzmärkten leisten. Durch die erhöhte Transparenz schafft CG24 einen besseren Zugang für alle Anlegenden zur Anlageklasse und zum Markt für Fremdfinanzierungen."Wir glauben fest daran, dass Private Debt ein enormes Potenzial besitzt, um sowohl Investoren als auch Kreditnehmenden attraktive Möglichkeiten zu bieten. Indem wir regelmässig Portfolio-Kennzahlen veröffentlichen, möchten wir das Vertrauen in diese Anlageklasse stärken und eine solide Grundlage für transparente Investmententscheidungen schaffen", sagt Christoph M. Mueller, Gründer und VRP von CG24.Im Vergleich zu den ursprünglichen Begründern des Marketplace Lending, Zopa und Lending Club, die zwar zu einer Professionalisierung der Branche beigetragen haben, sich schliesslich jedoch eher in Richtung von Banken entwickelt haben, erachtet CG24 weiterhin den Zugang von kleineren Investoren zur Anlageklasse als wichtig. Damit sollen strukturelle Ineffizienzen im Kreditmarkt und ungleiche Machtverhältnisse der einzelnen Parteien entkräftet werden.Die regelmässige Veröffentlichung der Portfolio-Kennzahlen und die an den Reportingstandard der Branchenvereinigung SMLA angeglichene technische Handhabung unterschiedlicher in Verzug geratener Kreditprodukte, werden einen Beitrag dazu leisten, einen standardisierten Vergleich der Schweizer Private Debt Anlageprojekte und somit einen vereinfachten Anlageprozess für Anlegerinnen und Anleger bei allen Anbietern zu ermöglichen.Die monatlichen Veröffentlichungen werden detaillierte Einblicke in die Performance und Stabilität des ausstehenden Kreditbuchs von CG24 bieten. Dies ermöglicht Investoren, das Risiko und die potenziellen Renditen der Anlageklasse besser zu bewerten.CG24 ist bestrebt, den Private Debt Markt voranzubringen und eine führende Rolle bei der Schaffung eines transparenteren und effizienteren Finanzsystems einzunehmen. Die Veröffentlichung der Portfolio-Kennzahlen ist ein weiterer Schritt in diese Richtung und unterstreicht das Engagement von CG24 für höchste Standards und Transparenz in der Branche.Über CG24 Group AG:CG24 Group AG ist der führende Schweizer Finanzdienstleister im Bereich Private Debt und Marketplace Lending. Das Unternehmen bietet Investoren attraktive Anlagemöglichkeiten in diesem aufstrebenden Marktsegment. Mit einer starken Fokussierung auf Transparenz, Stabilität und langfristige Partnerschaften strebt CG24 danach, den Private Debt Markt weiterzuentwickeln und die Vorteile dieser Anlageklasse allen Anlegerinnen und Anlegern zugänglich zu machen.Pressekontakt:Patrick WinterhoffCOO, CG24 Group AGE-Mail: Presse@cg24.comTelefon: +41 44 244 30 24Weitere Informationen finden Sie unter www.cg24.comOriginal-Content von: CG24 Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100090898/100908514