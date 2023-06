DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

SIEMENS - Der Münchener Konzern digitalisiert und automatisiert seine Zahlungsflüsse, um neue Geschäftsmodelle mit laufend abzurechnenden Liefer- und Leistungsprozessoren zu ermöglichen. Es sollten in der Zukunft verstärkt Services statt nur Produkte verkauft werden, erklärte Siemens-Treasury-Chef Peter Rathgeb im Gespräch mit der Börsen-Zeitung. "Diese Dienstleistungen könnten sehr viel kundenspezifischer als heute zur Verfügung gestellt werden, aber gleichzeitig kleinteiliger beziehungsweise hochfrequenter abgerechnet werden - vielleicht sogar nur mit Bruchteilen von Cent-Beträgen." (Börsen-Zeitung)

UBS - Der Schweizer Großbank drohen Hunderte von Millionen Dollar an Strafen wegen des Fehlverhaltens der Credit Suisse bei Archegos Capital. Die schweizerischen, US-amerikanischen und britischen Aufsichtsbehörden haben ihre Untersuchungen in dieser Angelegenheit mittlerweile abgeschlossen. Die Credit Suisse, die vergangene Woche formell von der konkurrierenden UBS übernommen wurde, erlitt den größten Handelsverlust in ihrer 167-jährigen Geschichte, als das Family Office Archegos im März 2021 zusammenbrach. Die Bank hatte die schweizerische Finma, die US-Notenbank und die britische Aufsichtsbehörde Prudential Regulation Authority gebeten, ihre Ergebnisse zu veröffentlichen und etwaige Sanktionen gemeinsam bis Ende Juli bekannt zu geben, wie vier mit den Plänen vertraute Personen berichten. (FT)

HUAWEI/ZTE - In Deutschland könnte ein Verbot bestimmter chinesischer Netzwerkkomponenten näher rücken. Konkret geht es um Geräte der Hersteller Huawei und ZTE, mit denen Mobilfunknetze betrieben werden. "Es liegen Anhaltspunkte vor, dass ihr weiterer Einsatz die öffentliche Ordnung oder Sicherheit der Bundesrepublik voraussichtlich beeinträchtigen könnte", sagte eine Sprecherin des Bundesinnenministeriums. Aus dem Bundestag kommt der Ruf nach Konsequenzen. FDP-Digitalpolitiker Maximilian Funke-Kaiser macht sich für einen "geordneten Austausch" stark. (Handelsblatt)

