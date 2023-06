FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Dienstag im frühen Handel über der Marke von 1,09 US-Dollar gehalten. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0915 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Der Kurs bewegt sich damit etwas unterhalb des am Freitag markierten einmonatigen Höchststands. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,0922 Dollar festgesetzt.

Am Dienstag dürften Anleger zum einen Preisdaten aus Deutschland in den Blick nehmen. Am Morgen veröffentlicht das Statistische Bundesamt die monatlichen Produzentenpreise. In den USA stehen am Nachmittag Zahlen vom Immobilienmarkt auf dem Programm. Der Markt hat zuletzt unter hohen Hypothekenzinsen und stark gestiegenen Baukosten gelitten. Die Hauspreise haben über Vermögenseffekte Auswirkungen auf die Konsumfreude der amerikanischen Haushalte./bgf/men