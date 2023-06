NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Lanxess auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Das vom Chemiekonzern für das zweite Quartal angekündigte operative Ergebnis (Ebitda) vor Sondereinflüssen liege bei rund der Hälfte seiner sowie der Konsensschätzung, schrieb Analyst Chris Counihan in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er hält eine Kürzung des bisherigen Jahresziels um etwa 30 Prozent für wahrscheinlich./gl/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.06.2023 / 15:59 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.06.2023 / 15:59 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005470405

