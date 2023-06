DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

WÄRMEPUMPEN - Die Wärmepumpen-Hersteller klagen nach dem harten Streit um das geplante Heizungsgesetz über einen Absatzeinbruch und eine tiefe Verunsicherung der Verbraucher. "Die Klopperei in der Politik rund um das Gebäude-Energiegesetz war eine Katastrophe", sagte der Vorstandsvorsitzende des Bundesverbands Wärmepumpe, Paul Waning, der Augsburger Allgemeinen. "Bei den Verbrauchern ist die Verunsicherung groß", sagte er. "Die Nachfrage nach Öl- und Gaskesseln geht spürbar nach oben, der Absatz an Wärmepumpen knickt ein", berichtete Waning. (Augsburger Allgemeine)

STROMPREISE - Das Bundeswirtschaftsministerium geht davon aus, dass Strom auf Sicht von 20 Jahren so teuer wie jetzt bleibt. Das berichtet Bild unter Berufung auf eine Auflistung aus dem Ministerium. Daraus geht hervor: Aktuell kostet Strom im Durchschnitt 41,93 Cent je Kilowattstunde (kWh). Das ist so viel wie im Rekordjahr 2022. Für die Jahre 2024 und 2025 sagt das Wirtschaftsministerium dann zwar einen Rückgang auf 37 Cent je kWh voraus. Doch danach geht es Schritt für Schritt wieder nach oben. Bis auf 40,27 Cent im Jahr 2042. Ähnlich sieht die Entwicklung beim günstigeren Strom für Wärmepumpen (WP) aus. (Bild)

KARTELLE - Das Bundeskartellamt geht dem Verdacht nach, dass Unternehmen im Schatten der hohen Inflation illegale Absprachen treffen. "Wir sehen tatsächlich Branchen, wo Preise ganz auffallend gleichförmig nach oben gehen - teils um dieselben Prozentsätze", sagte Kartellamtspräsident Andreas Mundt der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ). Das Kartellamt sei "eng dran, und zwar nicht nur beobachtend. Es kann sein, dass Verfahren folgen werden". Namen wollte Mundt nicht nennen, schloss nur ausdrücklich aus, dass es um Tankstellen gehe. (FAZ)

ELEKTRONISCHE PATIENTENAKTE - Gesetzlich Krankenversicherte sollen am 15. Januar 2025 automatisch eine elektronische Patientenakte (ePA) erhalten. Das geht aus einem Referentenentwurf des Bundesgesundheitsministeriums für das von Minister Karl Lauterbach (SPD) angekündigte Digitalgesetz hervor, der dem Handelsblatt vorliegt. Wer die ePA nicht nutzen möchte, soll über ein sogenanntes Opt-Out-Verfahren widersprechen können. (Handelsblatt)

ENERGIEPREISBREMSE - Die SPD erwägt als Entlastung für die Wirtschaft eine Verlängerung der Energiepreisbremsen für Strom und Gas über das Jahr 2024 hinaus. Die Energiepreisbremsen seien auch zum Erhalt von Arbeitsplätzen in energieintensiven Branchen eingeführt worden, sagte SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert der Augsburger Allgemeinen. "Die SPD kann sich gut vorstellen, diese über das kommende Frühjahr hinaus zu verlängern, auch wenn sich die Marktpreise durch kluges politisches Handeln vorerst beruhigt haben", erklärte Kühnert. Die SPD dringe in der Koalition zudem weiterhin auf einen staatlich subventionierten Industriestrompreis. (Augsburger Allgemeine)

START-UPS - In Deutschland verschwinden viele junge Firmen vom Markt, weil sie ihre Kosten nicht mehr decken können und Wagniskapitalgeber seltener bereit sind, frisches Geld nachzuschießen. Nach Berechnungen des Branchendienstes Startupdetector für das Handelsblatt meldeten im ersten Quartal 67 Start-ups ihre Pleite an. Im Vorjahreszeitraum waren es nur 39. In Berlin verkündeten seit Anfang des vergangenen Jahres 86 Start-ups ihr Aus. Zinswende, hohe Inflation und andauernde wirtschaftliche Unsicherheit erschweren den Firmen die Finanzierung. (Handelsblatt)

June 20, 2023 01:13 ET (05:13 GMT)

