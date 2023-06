NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Diageo vor Zahlen zum Geschäftsjahr 2022/23 von 4500 auf 4000 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Spirituosenkonzern dürfte einen schwächeren Jahresabschluss verzeichnet haben, was im aktuellen Bewertungsabschlag aber bereits angemessen reflektiert sei, schrieb Analystin Celine Pannuti in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Wegen des derzeit schwachen britischen Pfund reduzierte sie ihre Gewinnprognosen (EPS) für die Geschäftsjahre 2022/23 und 2023/24./edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.06.2023 / 19:52 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.06.2023 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB0002374006

