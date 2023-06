DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA I

Der Spezialchemiekonzern Lanxess sieht wegen der schwachen Nachfrage das operative Ergebnis im zweiten Quartal unter den Erwartungen und hat die Jahresprognose deutlich gesenkt. Für 2023 geht Lanxess nur noch von einem bereinigten Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 600 bis 650 Millionen Euro aus, sollte es nicht zu einem Anziehen der Nachfrage kommen. Bisher waren 850 bis 950 Millionen Euro angepeilt. Im Vorjahr hatte das Ergebnis 930 Millionen Euro betragen. Für das zweite Quartal war ein Ergebnis auf dem Niveau des ersten Quartals von 189 Millionen Euro angestrebt worden. Jetzt geht Lanxess nur noch von etwa 100 Millionen Euro aus, weniger als die durchschnittliche Markterwartung.

TAGESTHEMA II

Die chinesische Notenbank hat ihren Referenzzins für Bankkredite (Loan Prime Rate - LPR) an Unternehmen und Haushalte um 10 Basispunkte gesenkt. Die einjährige LPR wurde auf 3,55 (3,65) und die fünfjährige auf 4,2 (4,3) Prozent reduziert. Es ist erste Senkung der Sätze seit August 2022. Sie soll die sich verlangsamende wirtschaftliche Erholung des Landes unterstützen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

10:00 DE/Evotec SE, HV

22:00 US/Fedex Corp, Ergebnis 4Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 Erzeugerpreise Mai PROGNOSE: -0,6% gg Vm/+1,7% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+4,1% gg Vj - CH 08:00 Handelsbilanz Mai PROGNOSE: k.A. zuvor: +2.219 Mrd CHF - US 14:30 Baubeginne/-genehmigungen Mai Baubeginne PROGNOSE: -0,8% gg Vm zuvor: +2,2% gg Vm Baugenehmigungen PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: -1,5% gg Vm

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 16.308,00 -0,3% E-Mini-Future S&P-500 4.439,25 -0,3% E-Mini-Future Nsdq-100 15.217,75 -0,3% Nikkei-225 33.327,55 -0,1% Schanghai-Composite 3.247,66 -0,3% Hang-Seng-Index 19.642,37 -1,4% +/- Ticks Bund -Future 132,62 +15 Vortag: INDEX Schluss +/- DAX 16.201,20 -1,0% DAX-Future 16.346,00 -0,8% XDAX 16.206,41 -0,8% MDAX 27.183,08 -1,1% TecDAX 3.206,17 -2,0% EuroStoxx50 4.362,38 -0,7% Stoxx50 4.001,64 -0,8% Dow-Jones 34.299,12 -0,3% (Freitag) S&P-500-Index 4.409,59 -0,4% (Freitag) Nasdaq-Comp. 13.689,57 -0,7% (Freitag) EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 132,48 -71

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Europas Börsen dürften wenig verändert in den Handel starten. Dass die People's Bank of China ihren Referenzzins für Bankkredite (LPR) gesenkt hat, darüber wurde bereits seit Tagen an den Märkten spekuliert, weshalb der Impuls allenfalls gering ausfallen dürfte. Daneben merkt Goldman Sachs an, dass einige Analysten auf eine stärkere Senkung spekuliert hätten. Goldman rechnet zwar mit weiteren Lockerungen im zweiten Halbjahr durch die chinesische Behörden. Allerdings dürften diese nicht vergleichbar sein mit den Maßnahmen in früheren Jahren. Mit Blick auf den DAX heißt es derweil von QC Partners: "Jetzt muss sich ... zeigen, wohin die Reise für den DAX geht". Solange die 16 vorne stehe, dürfte die Stimmung auf dem Parkett gut bleiben. "Bislang denken nur wenige an Gewinnmitnahmen."

Rückblick: Schwächer - Nach der ereignisreichen vergangenen Woche mit den Zinsentscheidungen der Notenbanken in den USA und Europa sowie dem Ggoßen Verfalltag an den Terminbörsen sei erst einmal eine Neuorientierung angesagt, hieß es. Dazu war in den USA ein Feiertag, entsprechend fehlten Impulse. Insgesamt wirkten die falkenhaften Auftritte der Notenbanken und danach ebensolche Kommentare einezlener US-Notenbankern noch negativ nach. Pirelli büßten 1,1 Prozent ein. Die italienische Regierung hat bei Pirelli den Einfluss des chinesischen Staatsunternehmens Sinochem als Großaktionär eingeschränkt.

DAX/MDAX/TECDAX

Schwächer - Sartorius standen mit einem Kurseinbruch von 14,9 Prozent im Fokus. Der Laborausrüster hatte vor einem Umsatzrückgang im laufenden Jahr gewarnt, der bis in den mittleren Zehn-Prozent-Bereich reichen könnte. Grund sei der anhaltende Abbau von Lagerbeständen bei Kunden. In den Sog gerieten auch Merck KGaA (-6,2%), Siemens Healthineers (-0,8%) und Qiagen (-2,4%). In der dritten Reihe verloren Eckert & Ziegler 2,7 Prozent. MTU stiegen um 4,2 Prozent. Der Triebwerkhersteller hatte das Margenziel erhöht. Airbus gewannen 0,2 Prozent, nachdem das Unternehmen bereits in der Vorwoche die Prognose für die weltweite Nachfrage erhöht hatte. Daneben meldete der Flugzeughersteller einen Rekordauftrag aus Indien.Im SDAX stiegen Flatexdegiro um 6,8 Prozent. Die Aktie hatte schon am Freitag davon profitiert, dass die Finanzaufsicht die Eigenmittelforderungen gesenkt hat.

XETRA-NACHBÖRSE

Lanxess wurden 5,3 Prozent niedriger gestellt, nachdem der Spezialchemiekonzern wegen einer schwachen Nachfrage die Jahresprognose deutlich gesenkt hatte. Brockhaus wurden nach einem Mittelfristausblick rund 10 Prozent höher gesehen.

USA - AKTIEN (Freitag, 16.6.)

Etwas leichter - Eröffnungsgewinne konnten nicht gehalten werden und damit nicht die Dynamik der Vortage. Auf Wochenbasis stand aber ein dickes Plus vor den Indizes, der S&P-500 brachte mit fünf Wochengewinnen in Folge sogar die längste Gewinnserie seit November 2021 hinter sich. Zwar marschierten S&P-500 wie Nasdaq-Composite im frühen Verlauf nach der Zinserhöhungspause der US-Notenbank Mitte der Woche auf neue 14-Monatshochs, doch wurde die Luft dann immer dünner. Dazu verwiesen Teilnehmer auf den großen Verfalltag als Bremser. Unter den Einzelaktien zogen Adobe um 0,9 Prozent an. Der Softwarehersteller hatte im zweiten Quartal bessere Ergebnisse erzielt als erwartet. Walt Disney (-1,7%) verliert Christine McCarthy zumindest temporär als Senior Executive Vice President und CFO aus familiären Gründen. Virgin Galactic machten einen Kurssprung um 16,7 Prozent. Das Unternehmen plant, gegen Ende dieses Monats mit dem Angebot von Weltraumtourismusflügen zu beginnen. Enovix rückten um 10,9 Prozent vor. Der Batteriehersteller erreichte sein vierteljährliches Produktionsziel früher als geplant.

USA - ANLEIHEN (Freitag, 16.6.)

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,71 +6,1 4,65 28,7 5 Jahre 3,98 +6,6 3,92 -1,9 7 Jahre 3,88 +6,5 3,82 -8,7 10 Jahre 3,76 +4,3 3,72 -11,6 30 Jahre 3,85 +1,4 3,84 -11,7

Am Rentenmarkt kamen die Notierungen nach dem Vortagesanstieg wieder zurück. Händler bescheinigten dem Markt angesichts der falkenhaften Aussagen der Notenbanker dies- und jenseits des Atlantiks wieder etwas mehr Realismus. Die Skepsis des Marktes hinsichtlich der Geldpolitik mit weiter steigenden Zinsen sei übertrieben, ein Umdenken der Fed hin zu Zinssenkungen sei kurz- und mittelfristig unwahrscheinlich, hieß es. Daran erinnerte zuletzt nochmals der Richmond-Fed-Präsident Tom Barkin, der betonte, es benötige weitere Zinserhöhungen, um die Inflation zu bekämpfen.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 0:00 Mo, 17:30 % YTD EUR/USD 1,0916 -0,1% 1,0922 1,0927 +2,0% EUR/JPY 155,13 +0,1% 155,03 155,00 +10,5% EUR/CHF 0,9795 +0,1% 0,9788 0,9789 -1,0% EUR/GBP 0,8545 +0,1% 0,8534 0,8539 -3,5% USD/JPY 142,11 +0,1% 141,94 141,83 +8,4% GBP/USD 1,2773 -0,2% 1,2798 1,2797 +5,6% USD/CNH 7,1819 +0,2% 7,1641 7,1643 +3,7% Bitcoin BTC/USD 26.933,96 +0,7% 26.752,72 26.401,12 +62,3% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar legte etwas zu, gestützt von eher falkenhaften Kommentaren aus Kreisen der US-Notenbank, nachdem diese gerade erst eine Zinserhöhungspause eingelegt hatte. Der Dollarindex stieg um 0,2 Prozent. Es gebe keine Anzeichen für eine größere Dollar-Rally, weil der Devisenmarkt "die Behauptungen der Fed über eine falkenhaftere Haltung einfach nicht glaubt", hieß es von der Commerzbank.

ROHSTOFFE

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 70,79 71,78 -1,4% -0,99 -11,3% Brent/ICE 75,85 76,09 -0,3% -0,24 -9,4% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise gaben um rund 1 Prozent nach. Die jüngsten schwachen Wirtschaftsdaten aus China trübten die Hoffnung, dass die nach der Pandemie einsetzende Erholung die Ölnachfrage ankurbeln werde, hieß es aus dem Markt. Dazu ließ ein vielfach erwartetes Konjunkturstimulierungspaket aus China noch auf sich warten.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.947,26 1.947,64 -0,0% -0,38 +6,8% Silber (Spot) 23,86 23,93 -0,3% -0,07 -0,5% Platin (Spot) 971,65 978,35 -0,7% -6,70 -9,0% Kupfer-Future 3,84 3,89 -1,2% -0,05 +0,7% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis gab um 0,4 Prozent nach auf 1.951 Dollar je Feinunze.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

June 20, 2023 01:34 ET (05:34 GMT)

