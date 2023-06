Am Dienstag dürften Anleger zum einen Preisdaten aus Deutschland in den Blick nehmen. Am Morgen veröffentlicht das Statistische Bundesamt die monatlichen Produzentenpreise.Frankfurt - Der Euro hat sich am Dienstag im frühen Handel über der Marke von 1,09 US-Dollar gehalten. Aktuell kostet die Gemeinschaftswährung 1,0916 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Der Kurs bewegt sich damit etwas unterhalb des am Freitag markierten einmonatigen Höchststands. Auch zum Franken bewegte sich der Euro nur wenig. Das EUR/CHF-Paar wurde zuletzt bei 0,9798...

