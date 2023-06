EQS-News: Pyrum Innovations AG / Schlagwort(e): Expansion/Vereinbarung

Pyrum und SUEZ schließen Exklusivitätsvereinbarung zum Bau von Pyrums erster Pyrolyseanlage in Großbritannien Während der einjährigen Exklusivitätsphase soll der erste Standort ermittelt werden und das Genehmigungsverfahren beginnen

Die Anlage soll aus drei Pyrolysereaktoren mit einer Kapazität von etwa 20.000 Tonnen Altreifen pro Jahr bestehen Dillingen / Saar, 20. Juni 2023 - Die Pyrum Innovations AG ("Pyrum"), die als Pionierunternehmen mit ihrer weltweit patentierten, einzigartigen Pyrolysetechnologie Altreifen nachhaltig recycelt, und SUEZ recycling and recovery UK Ltd ("SUEZ") haben eine einjährige Exklusivitätsvereinbarung zum Bau der ersten Pyrolyseanlage von Pyrum in Großbritannien geschlossen. Im Rahmen der Vereinbarung wird das Versorgungsunternehmen, das in den Bereichen Wasser- und Abfallwirtschaft tätig ist, in den kommenden 12 Monaten den Standort für das erste Werk ermitteln und mit Unterstützung von Pyrum das Genehmigungsverfahren einleiten. SUEZ trägt dabei die Kosten für das Genehmigungsverfahren. Die geplante Anlage soll mit drei Pyrolysereaktoren ausgestattet werden und so über eine Recyclingkapazität von rund 20.000 Tonnen Altreifen pro Jahr verfügen. Nach der erfolgreichen Genehmigung soll das erste Werk errichtet werden. Pascal Klein, CEO der Pyrum Innovations AG: "Der europäische Rollout unserer einzigartigen Technologie schreitet weiter voran. Mit SUEZ konnten wir eines der führenden Unternehmen im Bereich nachhaltiger Lösungen und innovativer Technologien für die britische Kreislaufwirtschaft gewinnen. Zukünftig werden Pyrum und SUEZ gegenseitig von der Expertise des Partners profitieren. Der erste Standort soll nun so bald wie möglich ermittelt werden. Dann werden wir gemeinsam das Genehmigungsverfahren mit den lokalen Behörden durchführen." John Scanlon, CEO der SUEZ recycling and recovery UK: "Die Vereinbarung ist ein spannender Meilenstein für SUEZ. Wir freuen uns, als führendes Unternehmen bei der Entwicklung einer ressourceneffizienten britischen Kreislaufwirtschaft mit Pyrum zusammenzuarbeiten, die ebenfalls führend auf ihrem Gebiet sind. Mit unserer Erfahrung in der Bereitstellung neuer Infrastrukturen ist SUEZ die natürliche Wahl für die Einführung dieser innovativen Technologie in Großbritannien, die das Recycling von Altreifen erheblich verbessern und die CO 2 -Emissionen im Vergleich zu den derzeitigen Reifenrecyclingtechnologien deutlich reduzieren wird. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit im kommenden Jahr, um Pläne für die erste britische Anlage zu entwickeln." Die Pyrum Innovations AG erweitert durch die Partnerschaft mit SUEZ ihre umfangreiche und vielversprechende Pipeline für den Bau von Pyrolyseanlagen in Europa. Zuletzt hatte das Unternehmen Absichtserklärungen mit mehreren Unternehmen für gemeinsame Projekte geschlossen. Daneben befindet sich Pyrum gerade in der finalen Phase der Erweiterung des Stammwerks in Dillingen / Saar und plant ein weiteres eigenes Werk in Homburg, für das vor kurzem ein entsprechendes Grundstück gesichert werden konnte. Mit dem Schritt nach Großbritannien erschließen Pyrum und SUEZ den vielversprechenden britischen Recyclingmarkt für Altreifen. In Großbritannien werden rund 50 Millionen Reifen (480.000 t) entsorgt, von denen derzeit 13,4 Millionen Reifen als alternativer Brennstoff verwendet werden. Die restlichen Reifen werden geschreddert und zu einem neuen Material zermahlen, die auf Sport- oder Spielplätzen verwendet werden - der Rest wird energetisch verwertet oder auf Deponien entsorgt. Über die Pyrum Innovations AG Die Pyrum Innovations AG ist mit ihrer patentierten Pyrolysetechnologie im attraktiven Recyclingmarkt für Altreifen tätig. Pyrums Pyrolyseprozess funktioniert dabei energieautark, spart gemäß dem Fraunhofer Institut deutlich mehr CO 2 -Emissionen ein als die heute üblichen Recyclingverfahren von Altreifen - insbesondere gegenüber der Verbrennung in Zementwerken - und produziert aus den als Inputstoffen genutzten Abfällen neue Rohstoffe wie Pyrolyseöl, Gas und recyceltes Industrieruß (recovered Carbon Black - rCB). Somit schließt Pyrum den Wertstoff-Kreislauf und verfolgt ein nachhaltiges Geschäftsmodell. Als Vorreiterin hat die Pyrum Innovations AG bereits 2018 als erstes Unternehmen im Bereich Altreifen-Recycling für das hergestellte Pyrolyseöl die REACH-Registrierung der Europäischen Chemikalienagentur ECHA erhalten. Damit ist das Öl als offizieller Rohstoff anerkannt, der in Produktionsprozessen eingesetzt werden kann. Darüber hinaus hat Pyrum für das Pyrolyseöl und das rCB die ISCC PLUS-Zertifizierung erhalten. Beide Produkte gelten somit als nachhaltig und als erneuerbare Rohstoffe. Zudem hat Pyrum für sein Umweltmanagementsystem die ISO 14001- und für sein Qualitätsmanagement die ISO 9001-Zertifizierung erhalten. Diese Erfolge wurden ebenfalls von internationalen Experten der Reifenindustrie anerkannt. So wurde Pyrum bei den erstmals verliehenen Recircle Awards in der Kategorie Best Tyre Recycling Innovation ausgezeichnet und für den großen Preis des Mittelstandes vom Bundesland Saarland nominiert. www.pyrum.net Über SUEZ SUEZ recycling and recovery UK beschäftigt mehr als 5.600 Mitarbeiter an Hunderten von Standorten und verarbeitet jedes Jahr mehr als 10 Millionen Tonnen Abfall - ein erheblicher Anteil des gesamten Abfallaufkommens in Großbritannien. Durch die Sammlung, Behandlung, das Recycling und die Logistik bedient das Unternehmen mehr als 30.000 Geschäftskunden und Millionen von Haushalten im ganzen Land. https://www.suez.co.uk

