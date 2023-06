Taschengeld und finanzielle Grundbildung sind wichtig - und doch komplizierter als in der Vergangenheit. Warum viele Jugendliche bei der Altersverifikation tricksen und wie Eltern sinnvolle Werte vermitteln können, hat eine neue Studie untersucht. Das mit dem Taschengeld ist so eine Sache: Ein Großteil der Kinder in Deutschland bekommt spätestens ab dem Grundschulalter welches - und es soll ja für die kleinen Dinge des täglichen Lebens ausgegeben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...