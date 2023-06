Seit dem Dividendenabschlag Mitte Mai ist der Schwung bei der E.on-Aktie raus. Im Bereich zwischen 11,00 und 11,50 Euro pendeln die Papiere des Versorgers seitdem in einer engen Range seitwärts. Nach der starken Rally zuvor ist diese Verschnaufpause aber kein Grund zur Sorge. Nun hat Goldman Sachs das Kursziel noch einmal angehoben.Der Bereich Energienetze werde am Markt aktuell völlig unterschätzt, so Analyst Alberto Gandolfi. Im regulierten Anlagevermögen hält er bis 2027/30 zweistellige Wachstumsraten ...

