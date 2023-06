TEHERAN/DOHA (dpa-AFX) - Irans Außenminister ist für diplomatische Gespräche in das Golfemirat Katar gereist. Hussein Amirabdollahian sei am Montagabend mit einer Delegation aufgebrochen, teilte das Außenministerium in Teheran mit. Katar war in der Vergangenheit wie auch der Oman am Golf als wichtiger Vermittler zwischen dem Iran und dem Westen aktiv.

Der konkrete Grund für die Reise war zunächst nicht bekannt. Laut Irans Außenministerium sind in Doha Gespräche über regionale und internationale Themen geplant. Die Islamische Republik liegt mit der internationalen Staatengemeinschaft im Streit über sein Atomprogramm. Vor einigen Wochen hatte Teheran zudem angekündigt, offen für einen Gefangenenaustausch mit den USA zu sein./arb/DP/men