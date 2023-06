Lanxess Aktie wieder in Richtung in Richtung der Corona-Tiefs? Gestern gab es - wie am Tag zuvor bei Sartorius - eine kräftige Prognose-Reduktion der von Lanxess AG (ISIN: DE0005470405). Und jetzt handelt die Aktie - vor XETRA Eröffnung - bereits kräftig im Minus bei 29,10 EUR - Minus 7,87% (8:16 Uhr). Und Sartorius hat gestern gezeigt, dass enttäuschte Kapitalmärkte durchaus noch mehr abstrafen können. Warum sollte das bei Lanxess nicht der Fall sein? Zuerst einmal: DIE Prognose-Reduktion - ähnlich umfassend, wie bei Sartorius. Also hier nichts anders - anders ist die prompte Reaktion von direkt ...

