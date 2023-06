Die Management- und Technologieberatung BearingPoint hat das Finanzministerium von Burkina Faso und die KfW bei der Verbesserung des Managements von Fördergeldern unterstützt, indem sie eine blockchainbasierte Lösung zur besseren Planung und vollständigen Transparenz der Projekte eingeführt hat.

In einer aktuellen Erfolgsgeschichte zeigt die Management- und Technologieberatung BearingPoint, wie sie das Finanzministerium von Burkina Faso und die KfW, eine der größten Entwicklungsbanken der Welt, dabei unterstützt hat, die Prozesse der Mittelverwaltung mithilfe modernster Technologien zu verbessern.

Nutzung der Blockchain-Technologie für das Fondsmanagement

Nach mehreren erfolgreichen Pilotstudien in Burkina Faso, Äthiopien und Georgien unterstützte BearingPoint die KfW und das Finanzministerium von Burkina Faso bei der Implementierung einer Blockchain-basierten Plattform zur gemeinsamen Nutzung durch Geldgeber und das Empfängerland. Die ursprünglich von der KfW entwickelte Lösung TruBudget wurde an die spezifischen Bedürfnisse von Burkina Faso angepasst, dementsprechend weiterentwickelt und in "SIGFE" ("Système Intégré de la Gestion des Financements Extérieurs") umbenannt.

Gemeinsam mit der IT-Abteilung des Finanzministeriums hat BearingPoint einen Blockchain-Knoten installiert und diesen mit einem Knoten der KfW verbunden. Dadurch wurde die Integration von SIGFE in lokale IT-Systeme ermöglicht, um den Datenaustausch zu automatisieren und gleichzeitig Redundanzen bei der Dateneingabe zu vermeiden.

BearingPoint hat Benutzerhandbücher und Trainings sowie Support bei der Kommunikation mit anderen Ministerien und Geldgebern bereitgestellt. Die Lösung wurde mit einer kundenspezifischen intuitiven Benutzeroberfläche ausgestattet, die das Erstellen und Validieren von Genehmigungsverfahren und Dokumenten für Nutzerinnen und Nutzer vereinfacht, z. B. im Rahmen von Beschaffungsverfahren, der Auszahlung von Mitteln, des allgemeinen Zahlungsverkehrs, der Berichterstattung und der Informationsbeschaffung über die finanzielle Abwicklung von geberfinanzierten Projekten.

"Mit TruBudget erreichen wir Transparenz und Verantwortlichkeit für alle Projektbeteiligten. Unser Ziel ist es, eine zuverlässige und effiziente Verwendung der bewilligten Mittel in der Entwicklungszusammenarbeit zu gewährleisten. Da Zahlungen auf TruBudget rückverfolgbar sind, können die Geldgeber in Erwägung ziehen, die Mittel direkt in den Haushalt des Partnerlandes zu leiten", so Piet Kleffmann, TruBudget Taskforce Lead bei der KfW.

Verbesserung der Effektivität von finanziellen Entwicklungsprojekten

Die Implementierung von SIGFE ermöglicht der Verwaltung von Burkina Faso und den Geldgebern den Zugang zu Echtzeitdaten über die Projektdurchführung, die vollständige Transparenz über Zahlungen sowie eine beschleunigte Online-Validierung der Prozesse.

Durch den Einsatz von SIGFE rechnen die beteiligten Akteure mit einer Reduktion des Verwaltungsaufwands, da alle Aufgaben im Zusammenhang mit der Berichterstattung, der Beschaffung oder den Auszahlungsvorgängen digital über eine einzige Plattform abgewickelt werden.

Die burkinische Verwaltung hat bereits über 25 Entwicklungsprojekte auf der SIGFE-Plattform eingetragen. Diese Programme der Entwicklungszusammenarbeit werden von mehr als 10 verschiedenen Fachministerien und diversen Geberländern verwaltet, darunter Frankreich, Deutschland, Italien, Schweiz, Luxemburg, Schweden, Belgien, Dänemark und Kanada.

"Wir sind stolz darauf, die KfW seit fünf Jahren bei verschiedenen Anwendungsfällen dieser großartigen Tech4good-Innovation zum Nutzen der Entwicklungspartner der KfW in Afrika, Osteuropa und Lateinamerika zu unterstützen", so Dirk Jaensch, Partner bei BearingPoint.

Über die KfW

Die KfW ist eine deutsche Förderbank und gehört zu den führenden Förderbanken der Welt. Sie wurde 1948 gegründet und gehört zu 80 Prozent dem Bund und zu 20 Prozent den Ländern.

Das Geschäftsfeld KfW Entwicklungsbank führt im Auftrag der deutschen Bundesregierung die Finanzielle Zusammenarbeit (FZ) mit Entwicklungs- und Schwellenländern durch. Die rund 1.000 Mitarbeitenden am Hauptsitz in Frankfurt am Main und die knapp 400 Fachkräfte an den mehr als 60 internationalen Standorten kooperieren mit Partnern auf der ganzen Welt. Ihr Ziel ist es, Armut zu bekämpfen, Frieden zu sichern, Umwelt und Klima zu schützen sowie Globalisierung gerecht zu gestalten. Die KfW ist kompetenter und strategischer Berater in aktuellen entwicklungspolitischen Fragen.

Über BearingPoint

BearingPoint ist eine unabhängige Management- und Technologieberatung mit europäischen Wurzeln und globaler Reichweite. Das Unternehmen agiert in drei Geschäftsbereichen: Consulting, Products und Capital. Consulting umfasst die klassische Transformationsberatung mit dem Dienstleistungsportfolio People Strategy, Customer Growth, Finance Risk, Operations sowie Technology. Im Bereich Products bietet BearingPoint Kunden IP-basierte Produkte und Dienstleistungen zur Unterstützung geschäftskritischer Prozesse an. Capital deckt die Aktivitäten im Bereich M&A, Ventures und Investments von BearingPoint ab.

Zu BearingPoints Kunden gehören viele der weltweit führenden Unternehmen und Organisationen. Das globale Netzwerk von BearingPoint mit mehr als 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unterstützt Kunden in über 70 Ländern und engagiert sich gemeinsam mit ihnen für einen messbaren und langfristigen Geschäftserfolg.

