HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/4443/ In Folge 3 geht es um Verführungen wie Aktien auf Kredit oder das berühmte Fomo (Fear of Missing out). Dazu: Warum man mit kleinen Summen beginnen sollte und vor allem durchhalten sollte, auch wenn es zwischenzeitlich mal nicht so gut aussieht. WU-Pädagogin Bettina Fuhrmann und Finanzminister Magnus Brunner geben ergänzende Inputs über den Stellenwert von Finanzwissen für ein selbstbestimmtes Leben, gefährliche Tik Tok-Trends und den Zusammenhang zwischen der Gleichberechtigung von Mann & Frau und finanziellen Kompetenzen. Dazu habe ich Exkurse: Exkurs 1 (wenn Börsen fallen, weil zu viele auf Kredit investiert haben), Exkurs 2 (Frauen sind die besseren Investoren) und Exkurs 3 ...

