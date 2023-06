HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/4416 In Folge 2 geht es im Talk mit Asset Manager Wolfgang Matejka über die Schönheit und Sinnhaftigkeit von Aktieninvestments, wir sprechen launig über AGs, Geschäftsmodelle, Value vs. Growth, Aktiv vs. Passiv, Defensives Investieren, lebenslanges Lernen und Effekte auf das eigene Leben und Umfeld. Ein bisschen Home Bias darf nicht fehlen. Ebenso nicht ein paar Zahlen. About: 30x30 Finanzwissen pur ist die aufbauende Börse-EinsteigerInnen-Serie für Österreich. Host Christian Drastil mixt dafür Aktiensparen und -investments mit Home Bias. Gesendet wird auf audio-cd.at von Woche 23/2023 bis Woche 52/2023 jeden "Thank God it's Monday" um 18 Uhr, 30 Folgen a 30 Minuten. Es wird hier unabhängig vom ...

