Vernier/Ostermundigen (ots) -Der TCS hat eine Datenbank mit 125 Kindersitzen online geschaltet. Das Vergleichsportal erleichtert Müttern und Vätern die richtige Wahl für einen sicheren Kindersitz für ihre Kleinen.Mütter und Väter möchten ihre Kinder gut gesichert wissen, wenn sie unterwegs sind. Damit sich Eltern vor dem Kauf eines Kindersitzes über das Angebot gut informieren können, hat der Touring Club Schweiz nun ein kostenloses Portal (http://www.tcs.ch/kindersitz-vergleich) geschaffen. Aktuell sind 125 Kindersitze aus den TCS-Tests der letzten Jahre in der Datenbank hinterlegt, die zwei Mal jährlich ergänzt wird, wenn der TCS jeweils wieder einen Kindersitztest publiziert.Auf der Datenbank sind die TCS-Auswertungen zu Sicherheit, Bedienung, Ergonomie und Schadstoffgehalt einsehbar. Verschiedene Modelle können direkt verglichen werden, oder es kann bei der Suche nach bestimmten Kriterien gefiltert werden. Dazu gehören die Grösse des Kindes (i-Size), Montageart, Kindersitzgewicht, Anschaffungspreis oder die Marke.Ebenfalls sind zehn Kindersitze hinterlegt, die als "nicht empfehlenswert" bewertet wurden. Die schlechten Bewertungen resultieren vorwiegend aufgrund der verwendeten Materialien, die zu viele Schadstoffe enthalten.Kinder im Fond und richtig sichernDas Gesetz schreibt vor, dass Kinder bis 12 Jahre oder bis zu einer Grösse von 150 cm im Auto gesichert werden müssen. Der TCS empfiehlt, Kinder wenn möglich im Fond zu sichern. Idealerweise reisen Kinder auf den äusseren Sitzplätzen in der zweiten Reihe. Auf dem Beifahrersitz sollte nur dann ein Kind mitreisen, wenn hinten bereits alle Sitzplätze belegt sind. Wenn der Beifahrersitz mit einem rückwärtsgerichteten Kindersitz ausgerüstet wird, muss der Beifahrerairbag zwingend deaktiviert werden. Bei allen Kindersitzen sollte der Beifahrersitz auf die hinterste Position eingestellt werden.Jedes zweite Kind ist im Auto nicht richtig gesichert. Sehr häufig werden die Gurte vom Kindersitz zu wenig straff angezogen oder die Gurte werden vertauscht und nicht richtig eingelegt. Auf seiner Website sensibilisiert der TCS Mütter und Väter mit ausführlichen Informationen über die richtige Anwendung von Kindersitzen.Nützliche Portale für die Schweizer BevölkerungDas Portal für den Kindersitzvergleich ergänzt eine Reihe von kostenloses Vergleichsportalen und Apps, die der Touring Club Schweiz in seiner Rolle als Konsumentenorganisation zur allgemeinen Nutzung veröffentlicht hat. Dazu gehören: die TCS eCharge App, der Auto-Klimabilanzrechner, der Benzinradar, das Autoreifen-Vergleichstool sowie das Pässe-Portal.Pressekontakt:Vanessa FlackMediensprecherin TCS058 827 34 41vanessa.flack@tcs.chwww.pressetcs.ch, www.flickr.comOriginal-Content von: Touring Club Schweiz/Suisse/Svizzero - TCS, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000091/100908517