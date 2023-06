Göttingen (ots) -Am 21. Juni öffnet die Eurobike in Frankfurt am Main ihre Tore. Auf der weltgrößten Fahrradmesse stehen neben neuen Rädern auch innovative Technologien für E-Bikes, praktisches Zubehör sowie die großen Themen Mobilität und Nachhaltigkeit im Fokus. Wir stellen ausgewählte Neuheiten vor - vom neuen Antrieb für E-Bikes, Räder für alle Ansprüche über Taschen für kurze und lange Touren bis zu nachhaltig hergestellten Fahrradreifen.Motor und Getriebe in einem: "Motor Gearbox Unit" von PinionDer schwäbische Schaltungshersteller Pinion hat ein Neun- bzw. Zwölf-Gang-Getriebe mit einem E-Bike-Mittelmotor in einem gemeinsamen Gehäuse verbaut. Dieses völlig neue Antriebssystem feiert auf der Eurobike Weltpremiere. Die Vorteile der integrierten "Motor Gearbox Unit" (MGU) sind unter anderem geschmeidige Schaltvorgänge, auch unter Volllast, eine günstige Fahrdynamik und hohe Wartungsarmut. Erste Kompletträder sind demnächst erhältlich.E-Bike für Abenteuer und Reise: "Pamir One" von Tout TerrainAls "E-Expeditionsrad" bezeichnet die süddeutsche Fahrradmanufaktur Tout Terrain das "Pamir One", das zu den ersten Rädern zählt, die mit dem neuen MGU-Antrieb von Pinion ausgestattet sind. Mit zwei Gepäckträgern, Carbongabel und breiten Reifen ist es für abenteuerliche Touren bestens gerüstet. Das "Pamir One" ist auf 100 Stück limitiert und in den Größen S, M und L in der Farbe Tuareg-matt erhältlich. Es kostet 7.999 Euro.Fahrspaß und Mobilität für alle: "Delta tx" von HP VelotechnikDie Liegeradmanufaktur HP Velotechnik stellt mit dem "Delta tx" erstmals ein Sessel-Dreirad vor. Die hohe Sitzposition ermöglicht einen leichten Einstieg und guten Überblick im Verkehr. Für Fahrkomfort sorgt die Hinterradfederung, elektrische Unterstützung beim Treten liefert der Mittelmotor von Bafang. Außerdem bietet es zahlreiche Konfigurationsmöglichkeiten, zum Beispiel einen Plattformträger am Heck, auf den eine Getränkekiste passt. Der Preis startet bei 5.990 Euro.Das Allround-Cargobike für Familien: "Packster 70" von Riese und MüllerDas E-Cargobike "Packster 70" punktet durch einfaches Handling, sichere Fahreigenschaften und viele Konfigurationsmöglichkeiten. In der Familien-Variante fährt der Nachwuchs in einer Transportbox mit Seitenaufprallschutz mit und kann mit Fünf-Punkt-Gurten angeschnallt werden. Das optional erhältliche "Control Technology Package" umfasst einen gefederten Hinterbau, der alle Stöße dämpft sowie stärkere Scheibenbremsen und eine Lichtanlage mit Fern- und Bremslicht. Das "Packster 70" ist ab 7.199 Euro erhältlich.Agiles Lastenrad für die Stadt: "CS" von Ca GoKompakte Maße, wendiges Fahrverhalten und zahlreiche Transportmöglichkeiten zeichnen das E-Cargobike "CS" aus, das Hersteller Ca Go aus Koblenz auch als "City Utility Vehicle" bezeichnet: also als Nutzfahrzeug für die Stadt. Die Zuladung ist auf drei Flächen möglich - schwerpunktgünstig mittig-unten, am Heck sowie auf dem Frontgepäckträger. Der Cargo-Line-Antrieb von Bosch sorgt für kraftvolle Unterstützung und die Lenkung per doppeltem Seilzug ermöglicht neben mehr Sicherheit ein natürliches Lenkverhalten und einfaches Rangieren. Das Cargobike ist in drei Ausstattungsvarianten ab 5.590 Euro erhältlich.Der Klassiker unter den Fahrradtaschen: "Back Roller Plus" von OrtliebHersteller Ortlieb ist für seine langlebigen und wasserdichten Fahrradtaschen bekannt. Die neue Variante der Hinterradtasche "Back Roller Plus" besteht aus abriebfestem Corduragewebe und verfügt über eine zusätzliche Außentasche. Damit bietet sie insgesamt 23 Liter Stauraum und eine maximale Zuladung von neun Kilogramm. Sie ist in vier Farben erhältlich und kostet 110 Euro.Oberrohrtasche mit Handyhalterung: "Toptube Bag" von OrtliebKleine Rahmentaschen sind praktische Begleiter sowohl für lange Touren als auch für kurze Runden in die Stadt. Auf dem wasserdichten "Toptube Bag" von Ortlieb findet das Smartphone Platz, was besonders praktisch beim Navigieren ist. Der klappbare Magnetdeckelverschluss lässt sich während der Fahrt auch mit einer Hand öffnen und beim Einkaufs-Stopp kann man die Tasche dank des speziellen Adaptersystems schnell abmachen und mitnehmen. Die "Toptube Bag" kostet 80 Euro.Fahrradreifen aus recycelten Materialien: "Green Marathon" von SchwalbeMit dem "Green Marathon" stellt Schwalbe den weltweit ersten Fahrradreifen vor, der aus gebrauchten Reifen hergestellt wird. Dafür werden alte Reifen gesammelt, aufbereitet und in einem speziellen chemischen Verfahren in verschiedene Materialien gespalten. Dabei entsteht unter anderem recycelter Industrieruß, der für die Produktion des "Green Marathon" genutzt wird. Der Reifen ist in vielen Größen für Fahrräder und E-Bikes ab 30,90 Euro erhältlich.