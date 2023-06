Der neue T-LM-Service von Translated kombiniert die Leistungsfähigkeit seiner hochmodernen maschinellen Übersetzungstechnologie mit dem neuesten Sprachmodell von OpenAI. Dies ermöglicht die Erstellung und Umstrukturierung von Inhalten in 200 Sprachen.

Als bedeutender Durchbruch für die generative KI und die Erstellung von Inhalten ist Translated (ein führendes Unternehmen für KI-fähige Sprachlösungen) stolz darauf, sein innovatives Sprachmodell T-LM (Translated Language Model) vorzustellen. T-LM wird dazu beitragen, das volle Potenzial von GPT-4 von OpenAI für Unternehmen auf der ganzen Welt auszuschöpfen. Es bietet Unternehmen eine kostengünstige Lösung zur Erstellung und Umstrukturierung von Inhalten in 200 Sprachen. Damit wird die Leistungslücke zwischen GPT-4 in Englisch und allen anderen Sprachen nun endlich überbrückt.

Bisher war die beeindruckende Leistung von GPT ein Privileg, das der englischsprachigen Welt vorbehalten war. Unternehmen, die in anderen Sprachen als Englisch tätig sind, mussten oft feststellen, dass ihre Leistung hinter der von GPT-Modellen von vor einigen Jahren hinterherhinkt. Bei einigen Sprachen beläuft sich dieser Rückstand sogar auf bis zu drei Jahre. Für diese Unternehmen war die Leistungslücke beim Verstehen, Generieren und Umstrukturieren von Inhalten eine anhaltende Herausforderung. Diese hinderte sie oft daran, die generative KI in vollem Umfang zu nutzen. Darüber hinaus kann die Verwendung von GPT-4 in anderen Sprachen als Englisch bis zu 15-mal mehr kosten (siehe beigefügte Diagramme). Der T-LM-Service von Translated integriert die preisgekrönte adaptive maschinelle Übersetzung (MT) des Unternehmens mit GPT-4 von OpenAI. So profitiert jedes Unternehmen von erweiterten generativen KI-Funktionen in den Sprachen, die von 95 der Weltbevölkerung gesprochen werden

Marco Trombetti, CEO von Translated, ist von dem Projekt begeistert: "Die Vorherrschaft des Englischen in der generativen KI schafft einen unfairen Wettbewerbsvorteil. Mit T-LM demokratisieren wir den Zugang zu dieser innovativen Technologie, steigern die Effizienz und bewahren die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen, die weltweit in anderen Sprachen als Englisch tätig sind.

Die Unterschiede in der Leistung von GPT-4 zwischen Englisch und anderen Sprachen ergeben sich aus der Vorherrschaft englisch-zentrierter Quellen in den Trainingsdaten, wie dem Common-Crawl-Datensatz und Wikipedia. Dies führt zu schlechteren Ergebnissen in anderen Sprachen als Englisch. T-LM schließt diese Lücke wie folgt: Es übersetzt die anfängliche Eingabeaufforderung mit einem speziellen Modell von der Ausgangssprache ins Englische und dann zurück in die Sprache des Benutzers. Dieser Ansatz senkt auch die Kosten für die Verwendung von GPT-4 in anderen Sprachen als Englisch. Das liegt daran, dass das Preismodell auf einer für Englisch optimierten Textsegmentierung (Tokenisierung) basiert.

Anwendungsfälle für T-LM umfassen: die Unterstützung globaler Teams bei der Erstellung von Inhalten, die Verbesserung des mehrsprachigen Kundensupports und die Erleichterung der Erstellung von benutzergenerierten Inhalten für globale Plattformen

T-LM ist jetzt über die API verfügbar. Weitere Informationen zum Service finden Sie unter translatedlabs.com/gpt.

Mit T-LM unterstreicht Translated sein Engagement, es allen Menschen zu ermöglichen, in ihrer eigenen Sprache zu verstehen und verstanden zu werden. Darüber hinaus wird bei der Verfolgung dieser Mission die Zusammenarbeit mit OpenAI weiter vorangetrieben.

