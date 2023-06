DJ Stellantis und Foxconn wollen Halbleiter an Autobranche verkaufen

Von Joshua Kirby

MAILAND (Dow Jones)--Der Autokonzern Stellantis und die taiwanische Foxconn wollen gemeinsam Halbleiter für die Autobranche entwickeln und diese ab 2026 auch an die Industrie verkaufen. Wie die beiden Firmen mitteilten, wird dafür ein paritätisch geführtes Gemeinschaftsunternehmen mit dem Namen Siliconauto gegründet. "Das Joint Venture kombiniert die Entwicklungskapazitäten und das Know-How von Foxconn in der IKT-Branche mit dem tiefgreifenden Verständnis von Stellantis für unterschiedliche Mobilitätsbedürfnisse auf der ganzen Welt", heißt es in der Mitteilung.

Das Joint Venture solle auf die Autobranche ausgerichtete Halbleiterquellen für die wachsende Zahl von computergesteuerten Funktionen und Modulen anbieten. Der Fokus liege besonders auf Chips für Elektrofahrzeuge. Die Produkte von Siliconauto sollen insbesondere den Halbleiterbedarf von Stellantis und Foxconn decken.

Siliconauto soll seinen Hauptsitz in den Niederlanden haben. Das Management-Team bestehe aus Führungskräften der beiden Gründungspartner.

Stellantis und Hon Hai Technology Group (Foxconn) hatten Ende 2021 vereinbart, künftig gemeinsam Halbleiter für automobile Anwendungen entwickeln zu wollen.

June 20, 2023 02:38 ET (06:38 GMT)

