Führender Anbieter von IT-Automatisierung präsentiert Lösungen für Mainframe-Modernisierung, Cloud-Automatisierung und Datenpipeline-Orchestrierung.

ALPHARETTA, Georgia, June 20, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stonebranch, ein führender Anbieter von Lösungen für die Service-Orchestrierung und -Automatisierung, hat heute bekanntgegeben, dass das Unternehmen ein Sponsor des kommenden AWS Summit Milano sein wird.



Der AWS Summit Milano ist eine jährlich stattfindende Konferenz, die sich mit den Cloud-Diensten von Amazon Web Services beschäftigt. Diese kostenlose, eintägige Veranstaltung wird am 22. Juni 2023 im Allianz MiCo Convention Center in Mailand, Italien, stattfinden.

Auf der Veranstaltung wird Stonebranch das Universal Automation Center (UAC) vorstellen, eine Echtzeit-IT-Automatisierungsplattform, die für die zentrale Verwaltung und Orchestrierung von Aufgaben und Prozessen in hybriden IT-Umgebungen entwickelt wurde.

"Wir freuen uns, auf dem AWS Summit in Mailand mit der italienischen Cloud-Community zusammenzuarbeiten", so Giuseppe Damiani, CEO von Stonebranch. "Als zuverlässiger AWS-Partner hilft Stonebranch Unternehmen, die Lücke zwischen On-Premise- und Cloud-Umgebungen zu schließen. Unsere Kunden verlassen sich auf UAC, wenn es darum geht, die Flexibilität, Effizienz und Sicherheit ihrer IT zu verbessern."

Zu den Lösungen, die Stonebranch auf der Veranstaltung vorstellen wird, gehören:

Echtzeit-IT-Automatisierung für die AWS-Mainframe-Modernisierung (https://www.stonebranch.com/resources/data-sheet-automation-mainframe-modernization): Bereitstellung einer präskriptiven Anleitung zur Verlagerung der Mainframe-Automatisierung auf AWS-Cloud-Services.

Cloud-Automatisierung (https://www.stonebranch.com/it-automation-solutions/cloud-service-automation): Verwaltung automatisierter IT-Prozesse in Multi-Cloud- und Hybrid-Cloud-Umgebungen.

Datenpipeline-Orchestrierung (https://www.stonebranch.com/it-automation-solutions/big-data-pipeline-orchestration): Aufbrechen von Automatisierungssilos mit zentraler Steuerung von Workflows, die die gesamte Datenpipeline umfassen.



Die Anmeldung für den AWS Summit Milano 2023 ist jetzt möglich. Teilnehmer können am Stand S14 mehr über die Lösungen von Stonebranch erfahren.

Über Stonebranch

Stonebranch entwickelt IT-Orchestrierungs- und -Automatisierungslösungen, die IT-Umgebungen in Unternehmen von der einfachen Automatisierung von IT-Aufgaben in eine hochentwickelte Automatisierung von Geschäftsservices in Echtzeit verwandeln. Unabhängig vom Automatisierungsgrad ist die Stonebranch-Plattform einfach, modern und sicher. Mit der Universal Automation Platform von Stonebranch können Unternehmen Workloads und Daten nahtlos über technologische Ökosysteme und Silos hinweg orchestrieren. Stonebranch hat seinen Hauptsitz in Atlanta, Georgia (USA) und verfügt über Kontakt- und Supportstellen in ganz Amerika, Europa und Asien. Stonebranch bedient einige der weltweit größten Unternehmen in den Bereichen Finanzen, Fertigung, Gesundheitswesen, Reisen, Transport, Energie und Technologie.