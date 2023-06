EQS-News: MBH Corporation Plc / Schlagwort(e): Sonstiges

MBH Corporation meldet größere Kapitalerhöhung nach Umwandlung von Anleihen und Schuldverschreibungen.



20. Juni 2023 MBH Corporation Plc ("MBH" oder die "Gesellschaft") MBH Corporation meldet größere Kapitalerhöhung nach Umwandlung von Anleihen und Schuldverschreibungen. MBH Corporation Plc (M8H), eine diversifizierte Beteiligungsgesellschaft, gibt bekannt, dass sie infolge der Umwandlung börsennotierter MBH-Anleihen und Schuldscheine in Höhe von insgesamt 1.180.630 Euro entsprechend einer Vereinbarung der Gesellschaft 3.935.433 Stammaktien mit einem Nennwert von 0,01 Euro je Aktie ("Neue Aktien") zu einem Preis von 0,30 Euro je Aktie ausgeben wird. Die Neuen Aktien sind gleichrangig mit den bereits ausgegebenen Aktien. Die Zulassung der Neuen Aktien zum Handel am AQSE Growth Market, die voraussichtlich am oder um den 23. Juni 2023 wirksam wird, ist beantragt und der Handel mit den Neuen Aktien wird voraussichtlich auch an diesem Tag aufgenommen. Die Umwandlung der börsennotierten MBH-Anleihen und Schuldverschreibungen in Stammaktien wurde von Paul Seabridge, CEO von Robinsons Caravans - einem Unternehmen der MBH Corporation - vorgenommen. Paul Seabridge war maßgeblich an der kürzlichen MBH-Akquisition von White Arches Caravans and Motorhomes beteiligt. Das Unternehmen wurde im Mai in den Geschäftsbereich Freizeit integriert, der zu den am schnellsten wachsenden Geschäftsbereichen der MBH-Gruppe zählt. Victoria Sylvester, CEO der MBH Corporation, kommentierte: "Ein Schlüsselelement der MBH-Strategie ist, dass die Geschäftsführer der Gruppenunternehmen Anteilseigner innerhalb der Organisation sind und eine wichtige und integrale Rolle in der allgemeinen Planung und Strategie der Gruppe spielen. Durch diese Einbindung nehmen sie nicht nur Einfluss auf das von ihnen geleitete Unternehmen, sondern auch auf den Gesamterfolg aller zur MBH gehörenden Gesellschaften der Gruppe." "Wir sind erfreut, dass die Anleiheninhaber die Vorzüge des Besitzes von MBH-Aktien erkennen und bereit sind, ihre Anleihen zu einem Aktienkurs von EUR 0,30 in Aktien umzuwandeln, was ihr großes Vertrauen in den künftigen Geschäftserfolg der MBH zeigt.Für unsere Aktionäre ist es sicherlich ein positives Signal, dass der Geschäftsführer eines unserer Gruppenunternehmen diesen Vertrauensbeweis erbringt, da er das Potenzial der Gruppe genau kennt. Diese Kapitalerhöhung ist auch ein Ausdruck von Pauls langfristigem Bekenntnis zu MBH." Nach dieser Ausgabe von Aktien umfasst das ausgegebene Aktienkapital der Gesellschaft 122.709.146 Stammaktien, wobei jede Aktie ein Stimmrecht besitzt. Diese Anzahl sollte von den Aktionären der Gesellschaft als Nenner für Berechnungen verwendet werden, um festzustellen, ob sie verpflichtet sind, ihre Beteiligung an der Gesellschaft oder eine Änderung ihrer Beteiligung an der Gesellschaft gemäß den Offenlegungsleitlinien und Transparenzregeln der Financial Conduct Authority zu melden. Die Gesellschaft hält keine eigenen Aktien. Die Geschäftsführung der Gesellschaft zeichnet für den Inhalt dieser Mitteilung verantwortlich. Über MBH Corporation PLC

Die MBH Corporation plc ist eine diversifizierte Beteiligungsgesellschaft, die an der Frankfurter und Düsseldorfer Börse (M8H:GR) sowie an der Aquis Exchange (M8H) in London notiert ist. Das Unternehmen erwirbt kleine und mittelgroße Unternehmen aus verschiedenen Regionen und Branchen, die gut etabliert, profitabel und skalierbar sind. Mit ihrer Agglomerationsstrategie ist die MBH Corporation plc in der Lage, durch den konsequenten Erwerb exzellenter Unternehmen, welcher sich positiv auf den Gewinn pro Aktie auswirkt, einen erheblichen Shareholder Value zu schaffen. https://www.mbhcorporation.com/ Weitere Informationen erhalten Sie von: Victoria Sylvester, CEO, MBH Corporation victoria.sylvester@mbhcorporation.com IR- und Pressekontakt: Charlotte Fordham charlotte.fordham@mbhcorporation.com +44 (0) 770 396 3953 Berater der Gesellschaft First Sentinel Corporate Finance Limited Brian Stockbridge brian@first-sentinel.com +44 (0) 7876 888 011



