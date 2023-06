Nach einem schwachen Wochenauftakt zeichnet sich auch am Dienstag ein weiterer Rücksetzer am deutschen Aktienmarkt ab. Der DAX dürfte rund 0,2 Prozent schwächer bei 16.165 Punkte in den Handel starten. Sein Eurozonen-Pendant EuroStoxx 50 wird ebenfalls ein wenig schwächer erwartet. Folgende Themen könnten die Kursentwicklungen am Dienstag beeinflussen:1. Keine Vorgaben von der Wall StreetDie US-Aktienbörsen ...

