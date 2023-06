© Foto: Arne Dedert - dpa



Nach einem verhaltenen Wochenstart können Anleger am deutschen Aktienmarkt heute wieder auf Impulse von der Wall Street hoffen. Wie geht es jetzt beim DAX weiter?

Der Wochenauftakt verlief für den DAX eher schwach: Mit einem Minus von rund einem Prozent und 16.201 Punkten ging der deutsche Leitindex am Montag aus dem Handel. Impulse von der feiertagsbedingt geschlossenen Wall Street fehlten.

Auch heute wird mit einem ruhigen Handelsstart gerechnet. Der Broker IG taxierte den DAX zwei Stunden vor Handelsbeginn prozentual nahezu unverändert bei 16.199 Punkten, berichtet die dpa. Kursimpulse könnten aber später von der Wall Street kommen, die heute wieder in den Handel einsteigt.

Für weitere Impulse könnten auch mehrere Konjunkturdaten sorgen, die heute auf der Agenda stehen. So legt die Europäische Zentralbank (EZB) am Vormittag ihre aktuelle Leistungsbilanz vor. Am Nachmittag folgen die US-Baugenehmigungen.

Portfoliomanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners sieht die Marktlage aktuell wie folgt: "Nach dem gestrigen US-Feiertag kommt erst heute richtiger Schwung in die Handelswoche. Der gestrige Tag war ein Tag zum Durchatmen. Nach dem Höhenflug in der vergangenen Woche war das gestrige Durchatmen notwendig und absolut gesund. Jetzt muss sich aber zeigen, wohin die Reise für den DAX geht. Solange die 16 vorne steht, dürfte die Stimmung auf dem Parkett gut bleiben. Bislang denken nur wenige an Gewinnmitnahmen."

Tipp aus der Redaktion: Hohe Gewinne in kürzester Zeit? Die FAST BREAK Trading-Strategie deckt die stärksten Chancen rechtzeitig auf und fackelt nicht lange. Jetzt 30 Prozent Rabatt auf das Jahresabo sichern! Nur für kurze Zeit!

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Zentralredaktion