NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Lanxess auf "Neutral" belassen. Die europäischen Chemiekonzerne seien auch im zweiten Quartal mit einer schwierigen Nachfragesituation konfrontiert gewesen, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Allerdings sei die Bewertung der zyklischen Chemieaktien im historischen Vergleich mittlerweile günstig. Daher erscheine das Chance/Risiko-Verhältnis des Sektors positiv. Seine bevorzugten Werte sind BASF und Solvay./edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.06.2023 / 23:04 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.06.2023 / 04:18 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005470405

