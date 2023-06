Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: Wiener Börse Plausch S4/87: Die Bitte an Lenzing im Zuge dieser für Privatanleger sehr komplexen KapitalerhöhungDie Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S4/87 geht es erneut und die KE von Lenzing, die aufgrund ihrer Konstellation für Privatanleger schwierig ist. Ich äussere in diesem Zusammenhang einen Wunsch an Lenzing, der die Attratkivität der KE nicht nur für Grossanleger, sondern auch für Kleine erhöhen würde: Tiefer Bezugspreis und 11 zu 5. News gibt es zu ...

